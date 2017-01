Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Juan Martín Rodríguez Olvera fue nombrado director general de Seguridad Pública en sustitución de Luis Alfonzo Pérez Maldonado, y entre sus primeras encomiendas está la de fortalecer los lazos con el sector empresarial que ha reclamado por el menguado clima de inseguridad con la que inició este año.

El también ex subsecretario de Seguridad Pública rindió protesta ante el Cabildo la mañana de ayer, y este miércoles deberá realizar los nombramientos de las direcciones de Tránsito y Policía Turística que han tenido a Juan Tenorio Ignot como encargado de despacho y tratar de reponer y mejorar la vigilancia en el municipio.

“Estos días se van a tomar las decisiones y entre hoy y mañana estaremos tomando decisiones y estará nombrado todo el equipo de trabajo, el cual vendrá a fortalecer el trabajo que se ha venido haciendo”, dijo.

Además ha desempeñado otros cargos, entre ellos jefe de seguridad de Carlos Medina Plasencia cuando éste fue gobernador de Guanajuato y posteriormente como diputado federal, cargo que repitió con Vicente Fox Quesada también en su paso por la gubernatura de ese estado, y en Quintana Roo fue también director de la policía auxiliar, y ha pasado al menos en dos ocasiones por las fuerzas castrenses.

Rodríguez Olvera es cercano al gobernador Carlos Joaquín González, pues además de haber formado parte de su equipo en el gobierno estatal, fue su director de Seguridad Pública luego de que Henry Boldo renunció a su cargo por motivos de salud.

En sus primeras declaraciones, Rodríguez Olvera aseguró que tiene claro la incidencia delictiva que hay en Solidaridad, tanto en la comisión de delitos del fuero común, como los del fuero federal e incluso parte de sus principales objetivos es tener una zona turística que no refleje la inseguridad que los empresarios expusieron luego de los hechos del BPM.

“Focos rojos han sido muchos como siempre, en lo particular no quiero estigmatizar alguna colonia en particular, pero haremos un análisis acucioso para definir cuál será el nuevo rumbo que tomará la Seguridad Pública”, comentó.

Personal y equipamiento

El nuevo jefe policiaco toma la corporación con limitantes en personal y equipamiento, pero también de una falta de preparación en algunos rubros como el caso de la Policía Turística, cuyos integrantes serán sometidos a capacitaciones para hacer policías bilingües y certificados ente el ISO como alguna vez estuvieron.

“El día de hoy (martes) iré a tomar mi posición en las instalaciones, tendré los primeros acuerdos con los directores que están saliendo, tomaré los acuerdos con quienes entramos y tomamos definiciones claras en materia de seguridad”, dijo.