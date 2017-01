Los millennials no podrá jubilarse antes de los 70 años de edad, según expertos. (Forbes.com)

CANCÚN, Q. Roo.- ¿Cuántos años tienes? ¿Has pensado si te podrás jubilar a la misma edad que tus abuelos o tus padres? Si eres un trabajador promedio de la industria turística de Caribe mexicano y entras en la categoría de millennial, esta no es una buena noticia para ti.

Los millennials deben alistarse a trabajar (casi) por el resto de su vida, quizá sea por eso que esta generación busca las mejores condiciones para desempeñarse en sus labores. Los estudios indican que, pronto, la edad mínima de jubilación podría pasar de 65 a 73 años informa el portal web de la revista Forbes.

Aunque parecen ser los reyes: representan casi la mitad del consumo a nivel global y, según un estudio de Manpower, esta generación equivale al 35% del total de la fuerza de trabajo en el mundo.

Esto da algunas ventajas, la última encuesta global de CEO de KPMG, titulada en 2016 “Ahora o nunca”, arroja que 86% de los directores generales en las empresas están preocupados por cómo las diferencias en las metas y necesidades de los millennials pueden cambiar el rumbo de la compañía que lideran. La preocupación ahora es buscar al mejor talento y hacerlo feliz para que las compañías den los mejores resultados.

Sin embargo, a pesar de ser jóvenes y poderosos, pero también con un futuro pesado a cuestas, al menos en México.

El estudio “Principios para una reforma integral al régimen de pensiones en México”, elaborado por la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), expone que las recomendaciones internacionales para tener un sistema de pensiones sustentables apuntan a que la edad mínima de retiro pase de 65 a 73 años (al menos).

“La edad de retiro debe ser la misma para todos los sistemas de pensiones en México dado que la esperanza de vida no depende del empleador. Es decir, se plantea una solución estructural que sea idéntica para todos los esquemas ya sean privados, públicos o la pensión universal para el sector informal. Se debe fijar un tiempo medio que la persona viva en la etapa de retiro, el cual proponemos sea de 15 años. La edad de jubilación se debe fijar de forma tal que vaya cambiando en el tiempo para reconocer lo anterior”, señala el documento.

En la primera fase, se propone que la edad de retiro pase de 65 a 69 años, mientras que hacia 2050 deberá aumentar a alrededor de 73 años.

La situación es para preocuparse, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en México sólo 17% de los adultos mayores recibe una pensión y para 2050, 23.3% de las mujeres y 19.5% de los hombres tendrán más de 60 años.

"Cuando lleguen a la edad de 65 años, muchos de estos mexicanos dependerán económicamente de terceros"

“La situación actual de los adultos en edad productiva es preocupante. Cuando lleguen a la edad de 65 años, muchos de estos mexicanos dependerán económicamente de terceros, es decir, de sus hijos, familiares, asilos o la asistencia social, porque no tienen planes formales de retiro y, por lo tanto, no tendrán los recursos económicos para poder ser independientes en sus necesidades básicas”, expresa Carlos Gay, director de Vida y Pensiones de AMIS.

El monto de la pensión que recibirá un trabajador que cotiza en un esquema de seguridad social (IMSS o ISSSTE) al momento de su retiro laboral, dependerá de diversos factores como son: la edad de retiro, los años cotizados, el crecimiento salarial, permanencia en el mercado laboral formal, los rendimientos que haya generado el saldo acumulado y, sobre todo, las aportaciones voluntarias.

“Hay un problema de omisión en la definición de la agenda pública al no considerar a las pensiones debido a que hoy no se ven los impactos. Si no se inician estos trabajos el costo para las finanzas públicas puede ser muy elevado”, advierte Fundef.