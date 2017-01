Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Si creías que lo único que podías hacer en Netflix es ver películas y series, pues te tenemos una sorpresa: ¡ahora también puedes jugar!

La plataforma de streaming en video, lanzó un juego en el que se puede seleccionar para jugar, a alguno de los personajes de sus shows exclusivos, reproducidos en 8 bits, informa el portal de noticias López Dóriga.

El juego es simple, pues se trata de seleccionar el personaje que se quiera utilizar para jugar y posteriormente, pulsando la barra espaciadora para saltar sobre los obstáculos que se ejecutan en los mundos de cada personaje.

Entre los protagonistas los que se pueden elegir están Pablo Escobar de “Narcos”, Marco Polo de “Marco Polo”, Piper Chapman de “Orange is the New Black” o Mike Wheeler de “Stranger Things”.

Para poder jugar sólo es necesario entrar en el siguiente enlace. https://flixarcade.netflix.io/

El truco que les podemos dar para tener mejor puntaje es que pulsen la barra dos veces y con esto se logrará que los personajes salten más alto.