Ratifican demanda de juicio político contra ex funcionarios

Benjamín Pat/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado recibió la ratificación correspondiente a una demanda de juicio político en contra de Roberto Borge Angulo, ex gobernador del Estado, Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y Javier Zetina González, ex titular de la Auditoría Superior del Estado.

Los denunciantes, Jesús Tejero Cabá, Norma Rosado Sánchez y Marina Pérez Flores acudieron ante la Comisión de Justicia y ratificaron la petición relacionada a un presunto fraude cometido contra una sociedad cooperativa de transporte ejidal en el municipio de Isla Mujeres.

También te puede interesar: A la baja las llamadas de extorsión, reporta el 911

De acuerdo con la información de la Comisión en breve se realizará una sesión para darle entrada a la petición y posteriormente analizar si cumple con los elementos para proceder como demanda y, en su caso, integrar la Comisión Instructora, pero será en su momento cuando el órgano colegiado defina la procedencia o no.

Ante la Comisión de Justicia también se encuentra una petición del empresario Carlos Mimenza, la cual sería rechazada en breve ante el incumplimiento de algunas condicionantes. La petición también fue en contra de una lista de ex servidores públicos.

VX Legislatura

Ayer en la tarde, la VX Legislatura realizó su sesión previa donde fueron elegidos como integrantes de la Mesa Directiva los diputados Javier Padilla Balam, Emiliano Ramos Hernández y Gabriela Angulo Sauri.

Los integrantes entrarán en funciones a partir de hoy viernes, para encabezar los trabajos correspondientes al cuarto periodo extraordinario de sesiones en la que serán aprobadas las leyes secundarias en materia de combate a la corrupción.

El plazo legal para que el Congreso Local apruebe el marco legal para el Sistema Local Anticorrupción vence el martes 18 de julio.

De acuerdo con la proyección de la Legislatura a partir de enero de 2018 comenzará a operar el SLA, por lo que antes serán designadas las nuevas figuras, entre ellas el Fiscal Especial Anticorrupción.