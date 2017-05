La creación de la Comisión de Arbitraje Médico contribuirá a tener mejores servicios de salud en Quintana Roo

Siendo uno de los estados más desarrollados económicamente, con infraestructura médica de primer nivel, con hospitales de primer mundo en este destino turístico y por los impulsos otorgados por la misma actividad turística, el estado de Quintana Roo, necesita conformar, su propia Comisión de Arbitraje Médico, la cual se encargaría de revisar, analizar y dictaminar las fallas médico profesionales, que en muchas ocasiones se dan por la negligencia y la falta de responsabilidad profesional, pero también es de reconocer la falta de vigilancia de parte de las autoridades de salud.

Hay que decir que en Quintana Roo tenemos casos sonados como el que en el año 2013 sacudió a la población entera y por ende a la comunidad de la medicina. Tal es el caso en donde el centro de cirugía estética denominado ART CLINIC, ubicado en la smza 25, le fue practicada una cirugía de post abdominoplastia, a una mujer que cayó en un paro cardiorespiratorio por una mala atención médica, la joven de tan solo veintinueve años de edad, perdió la vida al someterse a un tratamiento estético, por lo tanto la presunción del delito por la falta de atención médica, indica que al no existir un control por parte de las autoridades de salud, se repiten los casos de negligencia médica, la conformación de una comisión de arbitraje médico, no es un capricho, es una necesidad, ya que sin los controles debidos, por parte de la secretaría estatal de salud y muy en especial, al no haber la existencia de dicha comisión, lo más probable que este caso y otros casos se archiven como ha sucedido en otras ocasiones anteriores, recordemos que casos de negligencia médica, en esta ciudad de Cancún, ya son muchos, es importante que la conformación de una comisión médica de arbitraje, ya esté en operación, para que la comunidad médico profesional, sepa que tomar decisiones equivocadas, o que por su propia irresponsabilidad o negligencia médica, se les pueda fincar responsabilidades penales civiles y administrativas por falta de profesionalismo, el llamado es para la comunidad médica y autoridades al otorgar las licencias de funcionamiento, al gobierno del estado para que, por conducto de la secretaría estatal de salud, se verifique toda la información antes de poner a operar clínicas que carecen de los más elementales controles de higiene y profesionalismo en el desarrollo de sus funciones.

Recordemos también los casos de irresponsabilidad profesional en la intervención quirúrgica de un em-pre-sa-rio ho-te-le¬ro que de-nun¬ció los he-chos en con¬tra de dos médicos especialistas lue¬go de que la ope¬ra-ción rea-li-za-da en el 2005, pa-ra ins-ta-lar un mar¬ca-pa-sos tu-vo sus con¬se-cuen-cias fatales lo que derivó en la intervención de la procuraduría de justicia a través del gru-po de apre-hen¬sio-nes de la Po-li¬cía Ju-di-cial que eje-cu-tó sendas órdenes de apre-hen¬sión en con¬tra de los mé-di-cos, Fé-lix Ri-vas Ro-drí-guez y Luis Gui¬ller-mo De-nis gi-ra-da por el juez ter-ce-ro pe-nal por el de-li¬to de Res¬pon¬sa-bi¬li-dad Pro¬fe-sio-nal y Téc¬ni¬ca con consecuencias trágicas para el paciente.

Lic en Derecho Jose M Ramirez Hernandez

