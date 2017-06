La curiosa ausencia de Fidel Villanueva

Con las barbas en remojo, el cozumeleño Fidel Villanueva Rivero –Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia– cortó repentinamente una racha de apariciones en eventos públicos, donde en muchos casos su presencia era innecesaria y hasta fuera de lugar. La cita fue en la Universidad de Quintana Roo (UQROO), donde el gobernador Carlos Joaquín González inauguró el Centro Cultural Universitario para encabezar de inmediato la Sesión Solemne del Consejo Universitario por los 26 abriles de nuestra máxima casa de estudios que olfatea su autonomía.

Fidel Villanueva es el último representante del anterior gobierno que se aferra a una posición clave, por lo que no encaja en el gobierno del cambio que ha ido apartando las piezas heredadas por el ex gobernador Roberto Borge, independientemente de la destreza de elementos como el ex Auditor Superior Javier Zetina González.

En el caso del Magistrado Presidente, sus cuentas son muy negativas porque labor del Poder Judicial ha tan sido descuidada, lo que explica el elevado número de presidiarios que no ha recibido sentencia y no tiene pa’ cuando, mientras los magistrados se dan vida de monarcas con gastos de representación faraónicos.

El Rector anfitrión Angel Rivero Palomo fue flanqueado por el gobernador Carlos Joaquín González y por el Presidente de la Gran Comisión del Congreso, Eduardo Martínez Arcila; a la izquierda del gobernador, el alcalde capitalino Luis Torres Llanes.

El Poder Judicial de Fidel Villanueva abandonó otra tarea que mucho duele a los quintanarroenses: el litigio limítrofe con Campeche y Yucatán, tarea desempeñada magistralmente por Joaquín González Castro, dos veces aspirante a la gubernatura y ahora subsecretario de Gobierno.

Este Poder tan descuidado no ha sido ni espectador de un drama que perfila a Campeche como vencedor en la batalla legal de 20 años que inició a fines de 1996, con Mario Villanueva Madrid en la gubernatura.

Sobre este tema prioritario, me reportan en las alturas que no hay sentencia de fondo y es indispensable un análisis técnico legal para proyectar los pasos a seguir. El gobierno de Carlos Joaquín no ha abandonado la lucha, según una fuente infalible. Mañana les cuento más…