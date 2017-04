La diputada Luz María Beristáin se aferra al PRD

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luz María Beristáin Navarrete, senadora por Quintana Roo, asegura que no pretende renunciar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero cree que la izquierda debe apoyar a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República, opinión que ha vertido en sus redes sociales.

También te puede interesar: Inicia procedimiento contra Lima Carvajal

“Mi partido es un lugar donde se permite la libre expresión, y si dejo de estar ahí será decisión de la dirigencia que encabeza Alejandra Barrales, no del PRD”, dijo la legisladora federal.

Beristáin Navarrete es una de los 11 senadores que han mostrado simpatía por el líder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), situación que han provocado críticas al interior del sol azteca y la renuncia del legislador Miguel Barbosa luego de 23 años de militancia.

La legisladora explicó que no está en sus planes salir del sol azteca, pero sí el de apoyar a López Obrador, porque es el candidato idóneo para la izquierda, y que la actitud que ha tomado Barrales es porque quiere apoyar a Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en su camino a la candidatura por la presidencia.

“No tengo noticias de una renuncia de la senadora, al menos en el estado, y desconozco si lo vaya a hacer en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN); por lo que he platicado, entiendo que no se va del partido”, dijo Jorge Aguilar Osorio, presidente del PRD en Quintana Roo. Para el dirigente perredista, por los trabajos que han hecho los legisladores se extrañará a unos y a otros no.