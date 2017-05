¿La Inimputabilidad de Aleksei Makeev?

Inimputabilidad es un término que se vincula a la condición de inimputable. Un sujeto inimputable es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de éste.

El concepto de inimputabilidad acarrea otra noción: imputabilidad. La imputabilidad implica que una persona entiende que su accionar afecta los intereses de otros; por lo tanto, adapta su conducta a dicho entendimiento. Si el individuo carece de esa comprensión, resulta inimputable y, por lo tanto, no es penalmente responsable del daño que causa.

La inimputabilidad puede decretarse por trastornos psicológicos o por la falta de madurez (este último caso corresponde a los delitos cometidos por niños). Al ser inimputable, el sujeto no sólo no tiene responsabilidad penal sobre su comportamiento, sino que tampoco es declarado culpable a nivel legal.

En concreto, podemos establecer que dentro del ámbito judicial se establecen cuatro causas fundamentales para declarar la inimputabilidad de una persona:

Minoría de edad. Así, se establece que sólo a los mayores de 18 años se les puede exigir responsabilidades penales por los hechos que han cometido.

Enajenación mental. Dentro de este grupo se encuentran la psicosis, la oligofrenia o la debilidad mental, entre otras.

Alternaciones en la percepción. Para que alguien goce de inimputabilidad basándose en aquellas, se exige que las mismas que sufre aquel sean de nacimiento o desde la infancia. No obstante, es imprescindible que afecten de manera grave a lo que es la percepción de la realidad.

Trastorno mental transitorio. Con este término se hace referencia a lo que sería la perturbación de las facultades mentales que un individuo experimenta en un momento determinado y durante un corto periodo de tiempo. Se diferencia de la enajenación porque esta es permanente y esta es pasajera.

Puede decirse, por lo tanto, que la inimputabilidad es una circunstancia que exime a alguien de su responsabilidad y culpabilidad en sus actos. Un hombre diagnosticado con esquizofrenia, tras una pericial psicológica, se advierte sobre su condición de esquizofrénico y se declara su inimputabilidad y lo que se ordena es un tratamiento médico ya que se considera que el agresor es un peligro para la sociedad.

El ruso hoy acusado está diagnosticado de una esquizofrenia paranoide crónica de años de evolución que no afecta a su inteligencia pero sí a su capacidad de conocer y comprender, por lo que en el momento de los hechos y antes tenía alteradas de manera leve sus capacidades volitivas e intelectivas.

Así que tendremos que la defensa solicitara la libertad de su representado pues va considerar que no se le puede imputar responsabilidad penal al no poseer la capacidad de razonamiento de las consecuencias que acarrean sus actos.

El Informe médico forense será el que indique que el acusado tiene conocimiento de la ilicitud del hecho realizado, sabe que es ilícito pero no puede medir las consecuencias, por lo que existe una clara alteración de la voluntad, pero entendiendo que la persona, en el momento de ejecutar el hecho o conducta, no lo comprende y su propia enfermedad le lleva a una situación que no es la deseada.