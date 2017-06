La orden de aprehensión de Borge

La nota nacional destacó que un juez emitió una orden de aprehensión en contra de Roberto Borge Angulo, para luego ser refutada por otro medio nacional recalcando que no hubo tal. Si se trató de alguna estratagema electoral o un trascendido para cimbrar el entorno público, cabe decir que no tuvo el efecto esperado, ni en el Estado de México ni en Quintana Roo, pues tan sólo prolonga un acto que se espera ocurra en cualquier momento, dado que su culpabilidad está a ojos vista.

Actores políticos diversos, desde el Ejecutivo hasta el Legislativo quintanarroense, reaccionaron con cautela al trascendido publicado por el periódico Reforma, celebrando el hecho, aclarando que aún no era una versión oficial; pero eso sí, destacaron que se lucha contra la impunidad, que se ha colaborado con instancias como la Procuraduría General de la República (PGR) para lograr sancionar a quien ha desfalcado las arcas públicas y que independientemente de la publicación, lo importante es lograr la detención del ex gobernador del estado.

Sin embargo hay que destacar que la nota del periódico Excélsior que aparentemente refuta la existencia de una orden de aprehensión recalca que “un juez no puede dar a conocer que libró una orden de aprehensión contra un individuo, debido a que se pondría sobre aviso a la persona investigada”; ante lo cual puede inferirse que “los funcionarios” de la PGR que negaron la existencia de la orden de aprehensión referida pudieron haber hecho la declaración como una manera de enmendar la filtración, que sin embargo ya había generado reacciones diversas .

Ahora bien, si la noticia alertó o no a Borge Angulo sobre su situación legal se sabrá en los siguientes días, porque aunque ya no radica en México y publicaciones diversas lo ubican desde Canadá hasta Costa Rica y Panamá, lo cierto es que aún tiene a su disposición escoltas que lo resguardan, bastaría entonces con contactarlos para saber si lo acompañan o están en las propiedades del ex gobernador, así se pudiera saber su ubicación, o si de plano ya se les hizo “ojo de hormiga.”

Recapitulando, desde la perspectiva del escribiente, ni la nota de Reforma es falsa, ni la de Excélsior es cierta, ambas tienen elementos de certeza –por lo menos eso esperaría el escribiente–, acaso la primera representó un trascendido inadecuado para guardar “el debido proceso” y la segunda intenta mitigar los efectos de dicha filtración, aunque el daño esté hecho; pero lo cierto es que la carpeta de investigación existe, su folio es UEIORPIFAMQR/0000749/2016, el ex mandatario enfrenta acusaciones de lavado de dinero y su captura ocurrirá tarde o temprano.

Por cierto, Roberto Borge Angulo es el tercer gobernador que fue calificado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como la “nueva generación” de priístas, junto con César Duarte y Javier Duarte, ex mandatarios de Chihuahua y Veracruz, respectivamente, el primero ya con orden de aprehensión y el segundo detenido en Guatemala. A un año de las elecciones federales en que se renovará la Presidencia de la República, la detención de estos “ilustres” priístas en nada abonará para mejorar la mala imagen del tricolor, por el contrario, son el ejemplo más representativo de lo que no debe volver a ocurrir.

Por último es importante señalar que los destinos de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo parecieran estar destinados a tener enormes similitudes, no sólo por el calificativo que les prodigara el mandatario federal, sino por las acusaciones tan similares que enfrentan y las reacciones tan parecidas que tuvieron ante las mismas, el veracruzano aseguró que no huiría y a días de su declaración ya era buscado en 190 países por la Interpol; toca ahora el turno al quintanarroense, habrá que ver en dónde y cuándo lo detienen, pues si oficialmente aún no es prófugo de la justicia, poco falta para ello; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.