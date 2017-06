La sucesión de los taxistas de Cancún, la primera prueba del Joaquinismo

El asunto de la futura transición política interna en el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, se empieza a palpar en la opinión de sus integrantes socios concesionarios, como un evento que se llevará a cabo de una manera inusual, por lo que representan los suspirantes a la tan ansiada silla de los trabajadores del volante, conservar y ejercer los cotos de poder es de suma importancia para los grupos Joaquinistas y todavía Borgistas inmersos en esta organización, pero no debemos de dejar pasar por alto las intenciones de los diferentes candidatos que quieren incursionar en esta actividad que es la de dirigir a sus compañeros taxistas, deben tener una radiografía exacta de las necesidades de los más de diez mil choferes y siete mil socios concesionarios, Las intenciones de los que han llegado a dirigir lo han hecho para solucionar sus problemas económicos personales y luego regresan para instalarse nuevamente como fuerzas políticas que ejercen su influencia dentro de la organización, aun no estén ya dirigiendo a los integrantes de este ente sindical, pero lo que se avecina es la lucha que se iniciará entre los diferentes frentes de interesados y sus seguidores, Joaquinistas y lo que queda de Borgistas, no debemos de dejar pasar por alto que el sindicato todavía es un monopolio que pide no quedar en orfandad política y aunque exige respeto a la ley la realidad es que mientras no haya otro sindicato habrá ese tufo de impunidad y corrupción de sus dirigentes.

El asunto es de que cuando se manipula o se anticipa el hablar de las supuestas líneas del sistema, esto no es ya del agrado de los concesionarios quienes tendrán que ir a la urna el último sábado del mes de noviembre del 2017, lo que debería de quedarles bien claro a los taxistas de Cancún, es que el sindicato, no debería de ser utilizado como una plataforma política por quienes tienen la intención de llegar y dar un salto al escenario de la misma política, sino todo lo contrario se debería de pensar en llegar con la única intención de servir a sus agremiados y velar por el interés de los mismos, de una manera tan sensible y humana, sin olvidar que todo lo que se les pueda ofrecer a los taxistas, no sean las promesas vagas de que cuando lleguen cambiaran las cosas, no es esa la mejor manera de conseguir el voto de los agremiados, están más que decepcionados por las experiencias recientemente vividas, porque no es lo mismo hablar y prometer que actuar en consecuencia de las promesas emitidas como eslogan de campaña o proyectos de trabajo hechos al vapor sin el más mínimo cuidado de revisar y analizar qué es lo que se les promete a los socios votantes y que por lo regular esas promesas son más que fantasía, con la única intención de captar el voto de los taxistas concesionarios y que después ya instalados se olvidan de lo prometido.