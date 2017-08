Peligra certificación Blue Flag de la laguna de Bacalar

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- La Laguna de Bacalar corre el riesgo de perder la certificación Blue Flag, con la que cuenta el balneario el “El Aserradero” desde hace dos años, porque están en malas condiciones y se carece de información.

El distintivo, Blue Flag reconoce a las playas y marinas que han alcanzado la excelencia en calidad de agua, gestión y educación ambiental; seguridad y servicios; cuenta con protocolos estandarizados y un estricto proceso de selección, verificación y seguimiento.

Sin embargo, las instalaciones del balneario en Bacalar están desvencijadas, las palapas incompletas o desbaratadas, hay zonas delimitadas con cinta amarilla de ‘precaución’ porque las maderas se cayeron, no hay información de ningún tipo, ni tampoco recomendaciones, e incluso, se expenden bebidas alcohólicas, sin alimentos, como cualquier punto de cervezas en la ciudad.

De acuerdo con los criterios que establece Blue Flag México para conservar el distintivo se deben cumplir 33 criterios englobados en cuatro categorías Información y Educación Ambiental, Calidad de Agua, Gestión y Manejo Ambiental, así como Seguridad y Servicios.

De tal suerte que para debiera existir un panel informativo, un quiosco de información, programas de conciencia, de cuidado del ecosistema y personal capacitado que promueva actividades recreativas y turísticas de la zona.

Además información sobre la calidad del agua, particularmente sobre los parámetros microbiológicos de Escherichia coli (bacteria coliformes) y Enterococus intestinal (estreptococos fecales), sobre los ecosistemas litorales, espacios naturales, sensibles y especies protegidas en esa zona costera, así como de los fenómenos ambientales.

Asimismo sobre las actividades permitidas, las zonas establecidas para cada actividad, ello, conducta del visitante, pictogramas e información de seguridad, que tampoco se observan ni se respetan.

La presidenta de la Comisión de Turismo en el Cabildo de Bacalar, Candita Kú Loría, consideró que el riesgo de perder tan prestigiado reconocimiento es inminente, porque tampoco se tiene certeza del Comité de Gestión de la Playas para esa zona.

“Esas instalaciones se rentan para eventos sociales, les cobran a los ambulantes, hay cuota de estacionamiento y el servicio de baño, pero he pedido un desglose de esos ingresos y no me lo han entregado, se mantienen en la opacidad. Lo único que tenemos conocimiento que es administrado por oficialía Mayor del Ayuntamiento”.

Tampoco se cuenta con el monitoreo de las acciones que debe realizar la Dirección de Turismo Municipal y de Ecología para mantener con la distinción, que consiste en cumplir con los criterios que nos propiciaron que hoy en día esa se ondee una bandera azul en Bacalar.

Blue Flag es uno de los programas desarrollados por la Foundation for Environmental Education (FEE), sin embargo, desde 2012, Pronatura México es operador exclusivo del programa.