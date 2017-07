Legipe, código electoral amañado

La ley electoral vigente establece mecanismos regulatorios y la autoridad electoral debe vigilar su aplicación y cumplimiento para dar certeza a los ciudadanos para elegir a sus representantes políticos y que sean exigibles los compromisos de campaña; hoy, antes del inicio constitucional de cada proceso, ya los aspirantes efectúan actos abiertamente proselitistas sin que los consejeros apliquen las sanciones, que van desde apercibimiento hasta la negativa de registro ¿A que le temen los consejeros del INE y los Oples? Pues a la Partidocracia que ha sentado sus reales en los Congresos de la Unión y Estatales.

En contexto, los aspirantes a cargos federales de elección popular y los Ayuntamientos, en el caso Quintana Roo, ya andan realizando eventos populistas con la justificación de servir a los marginados o necesitados, como es el caso de Fernando Levín Zelaya Espinosa, (a) ¨el chino¨, Mayuli Martínez Simón quien también anda acelerada ambos del PAN; el médico Manuel Aguilar Ortega por el PRI; Rafael Quintanar quien recientemente abandonó el Instituto de Educación para Adultos y Jóvenes y que todavía tendrá que responder por el manejo de 68 millones de pesos y pretende ser Presidente Municipal de Benito Juárez con el PRD; asimismo Jesús ¨Chucho¨ Pool que también aspira a Edil de Ayuntamiento antes citado; éste que se escindió de PRI y no se conformó con el ¨huesito¨.

¿Cómo se garantiza el cumplimiento del periodo del ejercicio del cargo? La ley no obliga más que a pedir licencia, y esto en un sistema licencioso cuyo afán centralizador con la justificación de que los Institutos Electorales de los Estados obedecían los mandatos de los gobiernos en turno porque eran financiados e inducidos a la corrupción para favorecer al partido en el poder; ahora, después de resultados en las elecciones del 4 de junio pasado donde se cubrió de gloria la compra de sufragios a los electores y el triunfo del PRI en el Estado de México y Coahuila, protestados por el PAN y PRD, así como Morena, queda pendiente la resolución de las salas correspondientes que darán validez a los resultados sin más.

Pero volvamos al tema de sus suspirantes que sin recato ya andan alborotados; ¨el chino¨ al parecer aspira al Municipio Othón P. Blanco, lo mismo que Mayuli Martínez Simón quienes todavía creen que el triunfo fue para ellos y sus partidos, cuestión que si Carlos Manuel Joaquín González no hubiera tenido el respaldo de Roberto Roge Angulo con su desastroso gobierno y el hartazgo de los chetumaleños, estarían añorando las posibilidades y no el ejercicio de un poder que no han justificado en sus actos legislativos y sí se benefician de un presupuesto holgado y aprobado por los disciplinados diputados de la XIV Legislatura que pensaron en la continuidad del PRI; hay tiros que salen por la culata y este es uno de ellos y…¡AL TIEMPO!