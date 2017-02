Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Las nuevas proyecciones de la lengua maya en Quintana Roo, adelantan que en 10 años la cantidad de maya-hablantes disminuya en el Estado, debido a que se ha detectado que ésta no se enseña a las nuevas generaciones.

Lo anterior lo proyectó Hilario Chi Canul, lingüista maya, en el marco del Día de Internacional de la Lengua Materna que se celebró ayer; el especialista presentó su libro Cambios y Permanencias en la Lengua Mayense.

El estudio no precisa números, pero habla de la relegación de la enseñanza de esta lengua desde el seno familiar y el poco apoyo gubernamental para su difusión.

“Encontramos que todos los días hay un desplazamiento muy fuerte al interior de las familias mayas. Encontramos que en las nuevas familias los niños crecen monolingües pero en español y todo es por una razón, quizá digan que es porque el maya no quiere enseñar su lengua, pero hay que ver que hay detrás, por qué un padre no querrá enseñar su lengua, tiene que ver un sistema político económico, un sistema de país que no le está permitiendo vivir, convivir y mantenerse con sus raíces culturales”, sostuvo el especialista.

En Quintana Roo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), se da a conocer que son alrededor de 190 mil las personas mayores de cinco años que hablan el maya.

“Si no hacemos por revertir por ejemplo que la lengua maya sea oficial en Quintana Roo como el español en el sistema educativo, en 10 años fácil habrían 10 generaciones sin lengua maya, tomando en cuenta que en nueve meses va a nacer un nuevo ser y si no tenemos establecidos un plan para qué donde llegue se le trasmita una lengua maya, simplemente no habrá”, explicó.

En el caso de Playa del Carmen, dijo que el problema al igual que en los demás municipios, es que el maya no se enseña en las escuelas.

“Hay muchos mayas aquí, hay terreno fértil por todos los mayas que llegan a trabajar (…) antes del inglés y el español, el maya era el principal aquí, hay que enseñarlo”, dijo.