Ley de movilidad y regulación de Uber, pendientes por aprobar

CANCÚN, Q. Roo.- El Congreso debe de aprobar la ley de movilidad lo más pronto posible, en donde además debe estar regulado el servicio de Uber, para que puedan prestar sus servicios en el estado, comentó Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes (AMAV) de Quintana Roo, con lo cual se evitarían los conflictos que se han estado registrando, en los que incluso se han visto afectados turistas y ciudadanos.

Hasta el momento se mantiene la incógnita de por qué el Congreso del Estado se ha tardado con respecto al tema de la ley de movilidad y la regulación de Uber.

“Nosotros siempre hemos dicho que lo que queremos que los turistas y los ciudadanos tengan la libertad para elegir el tipo de transporte que más les convenga, en ese sentido AMAV, los asociados y sus transportistas con placas federales no podríamos oponernos de ninguna manera a Uber porque sería ir en contra de nuestro discurso de libertad”, declaró.

Para poder llegar a integrar la normatividad en materia de movilidad y generar una mayor regulación, se abarcan principalmente temas relacionados a ordenamiento urbano, transporte y tiempos de traslado, de acuerdo a lo que declaró a finales del mes pasado el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, Fernando Levin Zelaya Espinoza.

En declaraciones pasadas, Francisco López Mena, secretario del Gobierno del Estado, dijo que lo que se pretende es que se regularice el transporte, pero no solamente el de pasajeros, sino también el de carga y el náutico, pues se tienen problemas de transporte en general en el estado.

González Rubiera señaló que es lamentable la imagen que se da con los conflictos que se han presentado entre taxistas y operadores de Uber, en lo que incluso turistas han sido agredidos por choferes del sindicato de taxistas.

De acuerdo con el líder del sector de agencias de viajes, Uber no representa competencia para el gremio de los taxis, porque “hay mercado para todos, hay personas que están muy contentas con el servicio de los taxis, que les gusta llamar a radio taxis, no les interesa otro servicio. Pero hay quien desea usar Uber porque no desean subirse a un taxi; lo que debe haber es apertura”, expresó.