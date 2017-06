Liconsa necesita más beneficiarios

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Las lecherías de Liconsa, hasta principios de año, se encontraban con mala infraestructura, mala supervisión y no contaban con un padrón de las mismas. Además, de que la delegación de Liconsa necesita incluir más beneficiarios.

Leopoldo Arguello Pastrana, delegado de la dependencia federal, indicó que existen 139 puntos de venta en la entidad, mismos que han empezado a mejorar en diseño e infraestructura. Dijo que los recursos para este año aumentaron a 14 millones, cuando el año pasado fue de 11 millones a ejercer.

También te puede interesar: Investigan irregularidades en Liconsa

“Cuando entramos al cargo la tarea fue visitar todas las zonas de la lechería para verificar si existían, afortunadamente sí existen, un poco descuidadas. No se contaba con un padrón, lo que hacía que la zona maya o las comunidades más alejadas no fueran atendidas regularmente, únicamente llegaba la distribución de leche y no había contacto con los distribuidores y la gente”, dijo.

Comentó que la semana pasada, viajaron Ciudad de México para buscar estrategias a fin de que puedan tener más beneficiarios y puntos de venta de leche.

Actualmente, indicó que los puntos de venta benefician a cerca de 39 mil personas, cifra que pretenden incrementar este año, al sumar a entre dos mil y tres mil nuevos beneficiarios.

Reconoció que hacen falta muchos más beneficiarios en el Estado, el cual aprovechó para invitar a que la gente se inscriba acercándose a las oficinas de la misma frente a la escuela Secundaria Técnica N. 2, Justo Sierra Méndez.

A mediados del mes de marzo, la delegación de Liconsa en el estado dio a conocer que al menos tres funcionarios habían sido dados de baja por incurrir en irregularidades en su desempeño.

A la dependencia, le hicieron diversas auditorias sobre el mal manejo de los recursos y programas a cargos de la delegación en Quintana Roo. Dichos resultados serán dados a conocer después del 30 de junio del presente año.

Entre los resultados preliminares de las auditorias que se llevan a cabo está faltante de producto (leche), aunque el detalle se dará a conocer más adelante.

Cuando ocurrieron esas irregularidades, estaba al frente de esa delegación Karla Blancas Pizaña, quien hoy enfrenta un proceso penal al haber estar relacionada por la Fiscalía General del Estado, en un caso de homicidio.