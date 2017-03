Mexicanos afrontan inseguros la muerte

Agencias

MÉXICO, D.F.- Con risas y también algo de melancolía, además de papel picado, fruta, dulces y guisados, los mexicanos celebran año con año el día de muertos, pero son pocos quienes cuentan con una previsión ante un fallecimiento.

"Hay dos preguntas que ponen sobre la mesa la importancia de los seguros de vida: ¿conocen a alguien que no vaya a morir? o ¿conocen a alguien que sepa cuándo va a morir? La respuesta es siempre la misma, nadie está listo para dejar desprotegida a su familia o seres queridos", señala el director general de la aseguradora Argon Aegon, Jesús Escartín.

De acuerdo a cnnexpansion.com, el primer golpe financiero tras la muerte de un integrante de la familia es el costo de los servicios funerarios, pues si el deceso es repentino hay menos posibilidades de tener 'cabeza fría' para comparar opciones y elegir la mejor.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) da a conocer que sólo existen 7 millones de primas de vida contratadas, aunque en cifras efectivas el número podrían ser de sólo 5 millones.

"Hay casos en que la misma persona tiene más de un seguro de vida, entonces el total real de mexicanos protegidos disminuye", explica el ejecutivo de Argos.

¿Funerarias pirata?

Para hacer frente a los primeros gastos tras un deceso, algunas aseguradoras ofrecen un pago inicial para afrontar el funeral. Los mexicanos acuden también a préstamos y colectas familiares cuando no cuentan con una previsión; sin embargo, una vez que se consigue el dinero, viene la tarea más ardua: contratar un servicio funerario.

La funeraria J. García López advierte que el 50% de las agencias que operan en el país lo hacen en la informalidad, pues no cumplen con los permisos y normas de salubridad necesarias para ofrecer ese tipo de servicios.

"De las 2,900 funerarias, el 10% aproximadamente son de mal servicio o informales, mientras que el otro 40% se pueden considerar como semi-informales. Muchas no cuentan con instalaciones necesarias para brindar el servicio de velación y ofrecer un trato digno a la persona fallecida y a sus familiares. Rentan instalaciones o simplemente engañan a la gente", señala la compañía en un comunicado.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advierte que incluso si se trata de un servicio contratado con anticipación, se debe prestar mucha atención. Entre las recomendaciones destacan:

1.- Compara opciones para que te inclines por la que mejor se ajuste a tu presupuesto.

2.- Asegúrate de que su contrato esté registrado en la página del buró comercial de Profeco.

3.- Cerciórate de que en tu contrato estén por escrito todos los servicios que te ofrece el promotor.

4.- Una vez contratado el servicio solicita factura, recibo o comprobante donde consten los datos específicos del servicio contratado u operación realizada.

6.- En la prestación de servicios funerarios contratados a futuro no debe condicionarse la designación anticipada de usuarios, ni la designación del titular sustituto.

7.- En caso de que te ofrezcan alguna garantía, ésta debe especificar tiempo, lugar y forma.

Apoyos del IMSS

Recuerda que si eres beneficiario del Instituto Mexicano del Seguro Social, tu familia tiene derecho a una Ayuda para Gastos de Funeral, que es la prestación económica que se otorga a la persona, preferentemente familiar, de un asegurado o pensionado fallecido.



La cantidad a pagar por esta ayuda es de 60 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a la fecha de la defunción.

Los requisitos para tener derecho a la ayuda son:

*Debe tratarse de un pensionado o un asegurado que tenga reconocidas cuando menos 12 cotizaciones semanales en el seguro de enfermedades y maternidad en los nueve meses anteriores al fallecimiento.

*Tratándose del fallecimiento de un asegurado por un riesgo de trabajo, no requiere semanas previas de cotización.

*En caso de que el fallecimiento sea de un pensionado deberá de haber estado vigente en sus derechos.

*La solicitud se debe presentar antes de haber transcurrido un año a partir de la fecha de fallecimiento del asegurado o pensionado, ya que de lo contrario prescribe el derecho a la prestación.

Es posible presentar la solicitud para esta prestación en el Servicio de Prestaciones Económicas de cualquier unidad de medicina familiar del IMSS, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes. La documentación solicitada es:

1-Identificación oficial del interesado solicitante con fotografía y firma (credencial para votar o cartilla del Servicio Militar Nacional o pasaporte o cédula profesional o Credencial ADIMSS), tratándose de extranjeros pasaporte o forma migratoria.

2-Copia certificada del Acta de Defunción y copia fotostática para cotejo. Si se trata de documento en idioma diferente al español, deberá presentar adicionalmente la traducción autorizada o emitida por un perito reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de cualquier Entidad Federativa del territorio nacional, o bien a falta de éste por alguna institución o entidad oficial, como son las Universidades o Instituciones autorizadas para ello.

3-Clave Única de Registro de Población (CURP) o impresión de la misma obtenida a través de la página de Internet del Registro Nacional de Población, no necesario cuando se trate de extranjeros que no radiquen en México. Este documento no es necesario cuando se presente la credencial ADIMSS.

4-Cuenta original de los gastos de funeral y copia fotostática para cotejo. De ocurrir el deceso en el extranjero en un país con idioma diferente al español, deberá presentar adicionalmente la traducción autorizada o emitida por un perito reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de cualquier Entidad Federativa.

5-Documento que contenga el número de seguridad social del finado.

Sólo tratándose de fallecimiento de un asegurado por un riesgo de trabajo, copia simple del aviso para calificar probable riesgo ST-1 o ST-7, calificado por el Servicio de Salud en el Trabajo del Instituto.

Si no se presenta la documentación completa y correcta (sin borraduras, tachaduras o enmendaduras) no se podrá iniciar el trámite.

La persona que haga la petición deberá ser preferentemente la que se encuentre descrita en la cuenta original de los gastos de funeral o en su caso, la persona a quien el concesionario transmita los derechos en este documento, presentando ambas identificaciones oficiales.

El tiempo máximo de respuesta para que el Instituto entregue la resolución del trámite es de 28 días naturales, a partir de la fecha de la solicitud.

