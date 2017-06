Casi los linchan por robar despensas y borregos (Video)

Jesús Caamal/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Toda una comunidad, estuvo a punto de linchar a tres sujetos, dos de ellos oriundos del Estado de Chiapas, quienes presuntamente se dedican a robar las viviendas de Noh-Bec.

De acuerdo con los datos recabados, en punto de las cuatro de la tarde del día de ayer, más de 300 personas se reunieron en las calles de la colonia “La Florida”, para detener a Emilio R. M. de 24 años de edad, Eugenio D. P. de 19 años de edad y a Geronimo D. P. de 21 años

Una vez capturados, empezaron los gritos e insultos, pero los ánimos cambiaron cuando los familiares intentaron defenderlos, entonces la población se enfureció y empezaron a agredirlos físicamente.

Dentro de la gresca, empezó a relucir el grito de “vamos a lincharlos”, “hay que lincharlos”.

La llegada de la Policía Municipal Preventiva (PMP) de Felipe Carrillo Puerto, prácticamente llegó a salvar a Emilio, Eugenio y Geronimo, a quienes aseguraron y subieron a las patrullas antes de que la turba enardecida pudiera lograr su cometido.

Posteriormente fueron trasladados a la cárcel municipal e invitaron a la población a interponer la demanda correspondiente.

Olga González, alcaldesa del pueblo, aseguró la gente de la comunidad era “tranquila”, sin embargo, la tranquilidad se perdió desde el momento en que no se respeta la propiedad de terceras personas, y se agrede el patrimonio.

“Es una situación que está ocurriendo en todo momento, robos a casa habitación, se roban borregos, el fin de semana entraron a una casa y robaron las despensas, ya no hay respeto por nada. Apenas el sábado robaron, hoy otra vez y sabemos que son ellos”.

Agregó que las personas que se están contraponiendo son familiares de los detenidos, a quienes no les gustó las medidas que tomó la sociedad inconforme de marcar un alto a los abusos, actos vandálicos que se ha ejercido durante mucho tiempo, “han robado más, como no se denuncia no se conoce”.

Pidió a las autoridades comunales que refuercen la seguridad del poblado y que se establezca más elementos policiales, para que la tranquilidad regrese a su zona y se evite ese tipo de acciones que los ha mantenido inestables.