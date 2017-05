Llaman a frenar infracciones contra automovilistas

Redacción / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Tyara Schleske de Ariño, diputada del Partido Verde, aseguró que la detención o aplicación de multas a vehículos sin placas se debe a disposición de seguridad.

La XV Legislatura emitió un exhorto al presidente municipal de Benito Juárez para que, en el ámbito de sus facultades, detenga las infracciones y/o detenciones que realiza la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, contra ciudadanos de dicho municipio que ya cumplieron con la obligación del pago de canje de placas y pago de derechos vehiculares, se informó en boletín.

La diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y promotora de este punto de acuerdo avalado por el Pleno del Congreso, señaló que ciudadanos benitojuarenses le han hecho llegar quejas respecto a lo que han considerado como una “cacería” en contra de todos aquellos vehículos que aún no tienen las placas correspondientes al año 2017, aunque ya hayan realizado su pago en línea.

Solís Salazar consideró que las autoridades de tránsito de Benito Juárez han incurrido en una violación al derecho ciudadano de libre tránsito, al aplicar multas o detenciones a vehículos a pesar de exhibir el comprobante de pago correspondiente.

Además, calificó como un abuso hacia el ciudadano, el hecho de que las autoridades municipales obliguen a los ciudadanos a realizar un gasto extra para obtener un permiso provisional para circular sin placas, aun cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) otorga este documento sin costo alguno.

“La vía legal y justa, no es infraccionar al ciudadano por un retraso administrativo en la entrega de sus placas, si éste comprueba el pago de lo requerido, y si se solicita un permiso que constate este acto, mucho menos cabe lugar al cobro de este, puesto que obra en detrimento de la economía familiar de los benitojuarenses”, señala.

El diputado José Carlos Toledo Medina, de la fracción del PVEM, dijo que la problemática de presuntos cobros de multas por no presentar un permiso provisional, no es exclusivo del municipio de Benito Juárez. Argumentó que en Solidaridad, también se han impuesto multas por no portar el permiso provisional para circular sin placas.