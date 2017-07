Claudia Olavarría/SIPSE

HOLBOX, Q.Roo.- Desde las primeras horas de ayer la población de Holbox y Chiquilá fue abastecida con pipas de agua potable de 10 mil y 20 mil litros, debido a una falla en un punto aun no detectado de la red del suministro de agua.

“Tuvimos una reunión con los hoteleros, para informarles que se trabaja en la revisión de la red para conocer la razón del porque no llega el agua, y no es por falta de bombeo porque eso está normal; esto es algo sin precedentes, en semana santa son las mismas condiciones de turismo y no pasó nada”, indicó Gerardo Mora Vallejo, titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

También te puede interesar: Autorizaron excederse en altura a 80 edificios

Autoridades y empresarios acordaron que se abrirá nuevos puntos de extracción de agua para inyectar más a la isla, actualmente el suministro es de 35 litros por segundo 18 horas diarias, y con los nuevos pozos serán 65 litros por segundo en el mismo tiempo.

Dentro de la búsqueda del problema en la red están verificando si hay alguna fuga masiva de agua que evite llegue el vital líquido a los isleños.

Al principio se atribuyó la falta de agua a los apagones de electricidad, por lo que entraron en acción las plantas de energía eléctrica a base de combustible para el bombeo en las instalaciones de Chiquilá.

Independientemente la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) también trabaja para apoyar a Holbox con el transporte de agua potable en pipas.

“Las instrucciones del gobernador fueron las de atender de forma inmediata el problema en Holbox, y se proyecta que en unas ocho horas ya cuente con el servicio regularizado de electricidad y agua potable, mientras tanto estamos suministrando agua en pipas de 10 mil y 20 mil litros de capacidad”, indicó Alejandro Ramos Hernández, director de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).

El agua será entregada en hoteles, comercios y casas de Holbox, aun cuando el Ferry no labora los fines de semana, porque solo hacen los cruces de lunes a viernes en tres horarios, 5:00, 14:00 y 17:00.

Por la contingencia estos están laborando para el cruce de las más de 20 pipas que se han llevado este sábado.

Residentes de la isla indicaron que los cortes de electricidad iniciaron el pasado lunes y fue el pasado miércoles cuando hasta 20 apagones se registraron, y el pasado viernes hubo un corte después del medio día y no se restableció del todo.

“Los cortes de electricidad nos ponen en problemas severos, porque esto impide que haya bombeo de agua a la isla, hemos visto a los trabajadores de la comisión pero no hay una solución real”, señaló Alejandra Covarrubias Morelos, habitante de la isla.

“Las islas están reforzadas (Cozumel, Isla Mujeres y Holbox), nosotros actuamos cuando hay situaciones graves, y en este momento estaos trabajando”, informó la oficina de Comunicación Social de la CFE en el Sureste.

Hace cuatro años la Secretaría de Energía autorizó la instalación de cables subterráneos para el suministro de energía de Tizimín, Yucatán hacia Holbox, Quintana Roo, en esa ocasión la inversión requerida fue de 83 millones de pesos, pero no concretó el tema la administración estatal.

La isla cuenta con 250 cuartos de hotel, que requieren con mayor urgencia el servicio, tan solo un alojamiento de 40 habitaciones gasta en promedio al día 160 litros de agua en la descarga del servicio sanitario, cuando están todas las llaves rentadas.

Las familias por experiencias pasadas y por vivir en una isla tienen cisternas en casa de 450 a mil 200 litros de capacidad, por lo que tiene una cultura de ahorro de agua y para una contingencia de hasta un día.

Aunado al tema de la falta de energía eléctrica y agua potable en Holbox, se suman los problemas con la red de drenaje, que ya presentan problemas entre la población, sobre todo porque además de los residentes los centros de hospedaje están al topo de su capacidad.

A esta situación se suma el de los desechos, porque se duplica la generación e basura. Al respecto la CAPA indicó que el pasado viernes entregaron saneado el sitio e transferencia.

Y será el próximo martes 1 de agosto cuando inicien con el programa de separación de basura e instalarán a la brevedad un biodigestor para tratar en la isla los desechos orgánicos.

Los funcionarios estatales y sus equipos de trabajo permanecerán en el lugar hasta solucionar la situación de Holbox con el suministro de agua.