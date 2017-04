Llevan la noticia hasta la mano de los lectores

Staff / SIPSE

CHETUMAL, Q, Roo.- Sin importar las inclemencias del tiempo, los estados de ánimo y en ocasiones la salud, cientos de hombres y mujeres se convirtieron hace mucho en uno de los eslabones más importantes en la cadena de la prensa escrita: los voceadores.

Los estilos y formas de vender son muchos, desde aquel o aquella que aguarda en la esquina del semáforo por horas, hasta el que, a bordo de su bicicleta, recorre las colonias y regiones de la ciudad voceando los encabezados de las portadas más llamativas.

Es claro que sin estos hombres y mujeres, el trabajo de reporteros, fotógrafos, editores, infografistas, columnistas y demás colaboradores de los periódicos, difícilmente llegaría a manos de los lectores para que puedan estar informados del acontecer diario.

Como cada año desde 1953, hoy se celebra en México el Día del Voceador, con el propósito de hacer un reconocimiento a quienes brindan sus servicios a los lectores y a los medios impresos de todo el país. Novedades Quintana Roo, la empresa que nació y crece con el estado, cobija a más de 500 voceadores, quienes diariamente se convierten en uno de los eslabones más importantes de la prensa escrita.

María del Carmen Sosa Ucan, de 48 años de edad, desde las seis de la mañana hasta las 12 del día se establece en el crucero de las avenidas Constituyentes del 74 con Insurgentes.

“Lo hago porque me gusta, me ha permitido conocer mucha gente, además es mi fuente de ingresos, aunque claro, se complementa con la puesta de uñas, porque un salario no es suficiente”. María, junto con su esposo, Moisés Uc Matos, de 54 años de edad, tienen más de 13 años colaborando con esta casa editora como voceadores. Sólo descansan el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Él “tira periódico” al interior del mercado Lázaro Cárdenas, mejor conocido como el “mercado nuevo”, desde las seis de la mañana, pero, diferente a su pareja, termina hasta después de las tres de la tarde porque distribuye los periódicos casa por casa en las colonias aledañas al mercado, recorriendo las calles a pie.

La pareja de voceadores tiene dos hijos de 21 y 22 años de edad y ambos estudian en la Universidad de Quintana Roo.

Así que de este noble oficio de informar a la sociedad, los voceadores son los encargados de sellar el largo trabajo de recabar, redactar, corregir, fotografiar, diseñar y pulir el contenido de nuestro periódico, que gracias a su esfuerzo llega hasta los lectores, pero además, les permite un mejor futuro para sus hijos haciendo un trabajo honrado.