Esperan lluvias por tormenta ‘Franklin’

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Activan cuadrillas municipales de Protección Civil, Servicios Públicos y Bomberos para enfrentar lluvias intensas en la geografía municipal de Solidaridad, realizar trabajos para el desasolve de pozos de absorción y alcantarillas.

Cristina Torres Gómez, presidenta municipal de Solidaridad, enfatizó que no existe ningún tipo de peligro para nuestra zona, incluso ni de tormenta, si no lluvias intensas, por lo que no habrá suspensión de actividades ni en oficinas de gobierno, escuelas o zona turística.

También te puede interesar: Piden evitar compras de pánico ante amenaza de ‘Franklin’

Reconoció que existen zonas urbanas en donde se prevé que pueda percibirse afectación por encharcamientos debido a las características del área como son: Villamar 1 y 2, Misión de las Flores, las zonas de invasión y colonias del norponiente del municipio, por lo que exhortó a la población a evitar que la basura tape los sistemas hidráulicos.

“Estamos reforzando y las indicaciones fueron para las cuadrillas, para revisión de alcantarillas, pozos de absorción y con Comisión Federal de Electricidad verificar algunos cables que por efectos de algunos vientos pudieran dejar afectación. No hay que confundir a la población y no alarmarse. Las actividades continúan con normalidad”, dijo Cristina Torres Gómez, presidenta municipal.

Incluso en páginas de redes sociales de planteles educativos como el Colegio de Bachilleres de Playa del Carmen, se anunció que el día martes 8 de agosto las clases en las aulas y el trabajo administrativo en sus oficinas estarán llevándose a cabo de manera normal.

“Atención: Mañana las actividades con normalidad en el plantel. No se suspenden actividades, se solicita estar atentos a los canales y medios oficiales”, subrayó Julieta Beauregard, directora de dicha institución educativa de nivel medio-superior.

Por su parte, Orlando Muñoz Gómez, director de Protección Civil, indicó que se ha iniciado de manera preventiva con la capacitación sobre la Temporada de Huracanes en cuatro rancherías durante el pasado fin de semana y que se cuentan listos con 48 refugios en caso de ser necesario, aunque recalcó que los pronósticos indican que no será necesario en el municipio.

Lo anterior fue manifestado durante el inicio de la Sesión Permanente del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos, por el Seguimiento de la Tormenta Tropical “Franklin” en su paso por la zona sur del estado de Quintana Roo y sus posibles afectaciones en la zona norte.