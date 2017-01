Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Los secretos sobre cómo Jordan Belfort se convirtió en el “Lobo de Wall Street” serán compartidos en la conferencia que ofrecerá en febrero en Cancún.

El ‘verdadero’ Lobo de Wall Street se presentará el próximo 17 de febrero en el hotel Moon Palace Arena, ubicado en la carretera Cancún – Puerto Morelos.

También te puede interesar: DiCaprio escapa del frío: se divierte en Cancún

Belfort fue bróker en la ‘Gran Manzana’ y tras su gran éxito ha escrito dos libros autobiográficos, “The Wolf of Wall Street” y “Catching the Wolf of Wall Street”, traducidos a 18 idiomas y publicados en más de 40 países.

Su historia fue llevada a la pantalla grande por el director Martin Scorsese en 2013, y fue protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Los boletos para la conferencia que dará este experto en la bolsa de valores, ya están a la venta y van de los 900 a los mil 800 pesos.