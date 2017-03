Locatarios de mercado temen despojo

Idalia Carrillo / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El nuevo modelo de contrato de concesión aprobado por el cabildo de Othón P. Blanco es un instrumento diseñado para despojar a los locatarios del mercado Lázaro Cárdenas de su patrimonio, aseveró Jaime Silveira Quintal, presidente de la Unión de Locatarios de dicho mercado.

Acusó que con el nuevo modelo no les dan certidumbre de conservar sus locales comerciales y temen se les despoje de su patrimonio en el que han trabajado por más de 40 años.

Una de las cláusulas en las que no están de acuerdo es aquella que se refiere a la concesión, pero que elimina la palabra “vitalicia”, “sabemos que no es nuestra propiedad porque es precisamente eso, una concesión, pero el hecho de que no la incluya el contrato, pues no estamos de acuerdo y nos hace pensar que quieren retirarlas para entregárselas a otros”, recalcó.

"El cabildo aprobó mañosamente algo que nosotros no, pues ponen otro contrato en lugar del que ya consensuamos", subrayó.

Aunado a las anomalías del nuevo modelo de contrato de concesión, temen que, de no firmar, sean eliminados del padrón de locatarios y de esta forma pierdan sus negocios que tanto les ha costado mantener en pie.

Silveira Quintal lamentó que las autoridades municipales no tomen en cuenta sus necesidades y que minimicen la fuerza de los locatarios, “lo que quieren es que vayamos uno por uno a resolver nuestros asuntos, entonces no sirve de nada que seamos una agrupación por eso decidimos no firmar”.

Roger Peraza Tamayo, secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, dijo que no habrá marcha atrás en el formato del contrato de concesiones.

Negó que la intención del ayuntamiento sea despojar de sus locales a los comerciantes que con tanto esfuerzo laboran en los centros de abasto de la capital del estado.

De no llegar a un acuerdo, los locatarios de los cinco mercados de la ciudad tomarán medidas más enérgicas, como manifestaciones en la sede del gobierno municipal. Los locatarios de los cinco mercados son alrededor de 500.