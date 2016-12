Es una lástima. La verdad yo si utilizo siempre esa ciclovía con mi familia porque la de zona hotelera está saturada y porque me queda más cerca. Aparte supuestamente Cancún estaba construida para que en el futuro se hagan carriles para bicicleta pero tampoco, por lo menos las ciclovías mantengan bien. Para que lo hacen si no lo van a mantener, para decir que hicieron algo. Seguro de los 87 millones una parte estará siendo utilizado para viajes, carros etc etc y una vez más el pueblo es el que pierde.