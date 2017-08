Lupita D’Alessio presentó su bioserie desde Cancún

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Con Lupita D’Alessio en transmisión directa desde su residencia en Cancún, Quintana Roo, los productores Rubén y Santiago Galindo presentaron la bioserie de televisión inspirada en la vida y obra de la cantante mexicana.

Los hermanos Galindo dieron a conocer que ese material se estrenará el 21 de agosto y consta de 21 capítulos divididos en cinco etapas en la vida de la estrella de los escenarios, de 1963 a la época actual.

“La serie está narrada en dos líneas paralelas. El público será testigo de una vida de intensidad. Lupita nos contó su historia con valentía y sin tapujos, pero se mantuvo de pie hasta el final”, destacó Rubén Galindo.

Bajo la conducción de Paola Rojas, y luego de presentar al elenco y a sus protagonistas Mariana Torres (etapa joven) y Gabriela Roel (etapa adulta), Lupita D’Alessio comentó que se casó muchas veces porque sólo así sentía que llenaba sus vacíos.

Los invito a que no se pierdan el gran estreno de la BioSerie #HoyVoyACambiar!! Una bioserie que cuenta mi historia, la de mi familia, mis hijos.... este 20 de Agosto, por #LasEstrellas. No se la pierdan!!! Los amo. Besitos a todos 😚😚😚 LD Una publicación compartida de Lupita D'Alessio (@soylupitadalessio) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 10:46 PDT

Elenco de la bioserie

“Hay muchas mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Verán lo oscuro, lo fuerte, lo intenso, los excesos y peleas muy fuertes entre parejas, hijos y mamá.

"Fui un mal ejemplo como madre y no me enorgullece lo que van a ver, pero creo que es necesario para que no cometan muchas mujeres el error que yo cometí”, explicó la cantante.

Ferdinando Valencia, Alejandro Tomassi, Ari Telch, Anna Ciochetti, Axel Alcántara, Issabela Camil, Eugenio Montessoro, Victoria Viera y Giovanna Fuentes también forman parte del elenco de la bioserie que se transmitirá por el canal Las Estrellas, de Televisa.