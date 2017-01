Rubi Velázquez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A pesar de que con el paso del tiempo ha disminuido el ritmo de sus pasos, para Maclovio Tec, de 74 años, esto no es motivo para frenar su cadencia o su andar, sino señal de que se debe tomar el doble de aire para aguantar y seguir sacando adelante a su esposa con movilidad limitada en sus piernas y a su hijo con discapacidad intelectual, además de buscar reparar su hogar.

Las condiciones en las que se encuentra su casa son precarias, ya que en los 30 años que lleva en Cancún, la falta de dinero y las múltiples necesidades de sus seres queridos, lo llevaron a descuidarla o no darle el mantenimiento adecuado, por ello la Fundación Pro Niños Excepcionales en conjunto con Fundación Royal Resorts, organizaron la 2da carrera FRR, a beneficio de la familia de Maclovio y las reparaciones en su hogar, e invitan a que la ciudadanía se una y participe en ella el 19 de febrero próximo.

“Yo no pido dinero para otras cosas, sólo les pido que corran para que mi casa sea arreglada con lo que se junte en ese evento, ahora todos corren, sólo pido que lo hagan para ayudarme a mí y a mi familia”, dijo sonriente el padre de familia, quien diariamente carga a su hijo de 26 años para sentarlo en una silla de ruedas e impedir que se canse de estar todo el tiempo en cama.

Observando las láminas curtidas por el sol y los huecos que ha dejado el tiempo en su techo, comentó la necesidad de poner techo firme y así no resbalar cuando se trasladan del baño al interior de su cuarto, o de mover su baño de lugar y que sea más fácil para su esposa bañar a su hijo.

“Yo solo lo cargo, pero ella hace todo, sí me canso, pero aún soy fuerte, ella también me ayuda mucho, en su silla me lava, cocina y para tender, le hice un gancho con el que ella jala el cordón y así es más fácil que desde su silla de ruedas alcance para que toda la ropa se seque bien”.

El originario de Progreso, Yucatán, y dedicado a la pesca durante 25 años, aseguró haber encontrado en Cancún su hogar y en la fundación Pro Niños Excepcionales el apoyo que su familia necesita, ya que ahí cuenta con un trabajo que lo mantiene activo y vivo, además de que su hijo recibe terapias en el lugar y su jornada laboral de cuatro horas le permite estar gran parte del día al cuidado de los suyos.

Reconoció que ama el mar, pero también a los animales y por ello es un gusto para él, alimentar a las gallinas en la asociación, cepillar y dar de comer al caballo, regar las plantas, cortar la hierba y recoger la basura de esa área.

En sus ratos libres, Maclovio disfruta recostarse en su hamaca y estar en la tranquilidad de su hogar, aunque pequeño y maltratado por el tiempo es fruto de su trabajo y ejemplo de que Cancún lo recibió 30 años atrás con los brazos abierto y le permitió tener una vida hermosa a él y a su familia.

La 2da carrera FRR tiene un costo de inscripción de 150 pesos para niños y 250 para adultos y la inscripción al evento puede ser en la página www.masaccion.com.mx, en la tienda Ciclopolis Cancún y en las oficinas de Desarrollo Humano de los hoteles The Royal Cancún, The Royal Sands y The Royal Islander.

