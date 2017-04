Alejandra Carrión/SIPSE

Bacalar, Q. Roo.- Una mujer de la comunidad de Blanca Flor, en Bacalar, denunció al profesor Víctor N, quien presuntamente acosa a su hija de 16 años, estudiante del Emsad del Cobach.

Angélica María, evidenció las conversaciones que el docente tuvo con la menor, a la que incluso, le envió fotografías de sus partes íntimas. Lo anterior como un acto de desesperación, porque en la escuela sólo se burlan de ella.

“Hace cuatro semanas, tuvimos una reunión de padres de familia donde estuvo el coordinador, ahí aproveché para manifestar lo que estaba sucediendo con mi hija, en ese entonces no tenía pruebas, y sólo se rieron de la situación”, indicó.

La conversación del profesor son su alumna fue vía Messenger de Facebook, en donde el docente le pidió una foto, diciéndole que no se lo iba a mostrar a nadie. “¿Te molesta?, ¿te estoy molestando?, sigo esperando la foto para que me pueda dormir. ¿O no quieres?, ¿Duermes sola?, ¿Te hago una pregunta indiscreta y no te molesta?, ¿cómo te vistes para dormir?”, son algunas de las cuestiones que le hacía a la joven.

La mujer indicó que este no es el primer caso donde un maestro de la escuela acosa a las alumnas, “al menos saben de tres casos más en los últimos años en el mismo poblado y plantel”.

Ante los señalamientos, el Colegio de Bachilleres en Quintana Roo (Cobaqroo), por medio de su área de comunicación social, informó que no pueden dar una postura oficial porque el área jurídica del subsistema no tiene conocimiento del caso. Recomendó que los padres de la alumna, acudan a las instalaciones con las pruebas pertinentes para proceder y suspender al docente mientras hacen investigaciones.

En tanto, en la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), inició una queja de oficio contra el profesor desde que supieron de la situación. Luego de las dos de la tarde, la madre de familia ratificó dicha queja, por lo que la Cdheqroo girará una medida cautelar contra el docente pidiendo la separación del cargo, mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Aquí parte de la conversación: