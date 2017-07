Asociación recibe más de 15 denuncias al mes por maltrato animal

Verónica Gallardo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo. La presidenta de la Asociación de Protectores de Animales, Sara Rincón Gallardo, resaltó que al mes recibe 15 llamadas de denuncias por maltrato a perros que entran a través del número de emergencias 911 y se las re-direccionan, porque en la Dirección de Protección y Bienestar Animal del municipio de Benito Juárez no atienden estas demandas de rescate por falta de recursos, dinero y personal.

“La gente que me llama y me dice que ha marcado al 911 y a la perrera municipal para denunciar el maltrato de los perros pero no los atienden y los operadores les dan mi teléfono, porque en su momento yo apoyaba, pero la población se desespera porque no sabe a quién recurrir, al día siempre tengo una llamada y a la semana son cinco o más quienes me piden que atienda los rescates, pero por mi edad ya no puedo, además no soy autoridad, le corresponde al gobierno municipal atender estas denuncias”.

Las asociaciones y personas que se dedican a rescatar animales se han encargado de educar a la población, porque por años se han impartido pláticas en las primarias, secundarias y hasta en bachilleratos, las formas de maltrato a los animales domésticos en donde la población detecta inmediatamente cuando un perro o gato es violentado.

El mayor número de denuncias por maltrato son porque tienen perros amarrados todo el día en el calor y la lluvia, viven en las azoteas, hay muchos animales abandonados en terrenos y casas que los dejan para cuidar el lugar pero no les llevan alimento y los dejan morir de hambre, los animales que son golpeados brutalmente por sus mismos dueños, así como las mascotas que se escapan de los hogares, los atropellan y quedan mal heridos.

La población se preocupa, hay rescatistas de animales pero se sienten impotentes porque la autoridad no actúa ni en rescatar, ni en aplicar la ley porque también denuncian pero no hay seguimiento de la impartición de justicia, “Mientras que la Dirección de Protección y Bienestar Animal del municipio de Benito Juárez no tenga el apoyo en recursos económicos y humanos no se podrá bajar la sobrepoblación y el maltrato de los perros en Cancún”.

Protección y Bienestar Animal

El director de Protección y Bienestar Animal del municipio de Benito Juárez, Gabriel López Ceballos, señaló que sí se trabaja en el rescate de animales maltratados, pidió a la población que tenga paciencia porque el rescate se da en conjunto con Seguridad Pública y de Bomberos.

El director resaltó que no tiene el registro del número de rescates que se han hecho, sólo comentó: “No tengo el número pero han sido bastantes que se han rescatado y que se han dado en adopción, la mayoría de estas denuncias es por perros amarrados, viven en condiciones insalubres, las zonas con mayor demanda es en las regiones 200”.

La autoridad actúa en base al Reglamento de Bienestar Animal del Municipio en donde se les hace se hace una visita y se le obliga al dueño que firme una carta de responsiva que los compromete a darles los cuidados a los animales, en la segunda visita sino no atiende y continúa con el maltrato, se le retira el perro y se hace acreedor de una sanción”.