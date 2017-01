Los operadores aseguraron que no subirán sus tarifas para apoyar la economía de las familias.

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE, C. PUERTO.- Más de 200 concesionarios y socios ayudantes del Sindicato de Taxistas “Francisco May", en Felipe Carrillo Puerto, protestaron en contra del gasolinazo, tomando de manera simbólica la gasolinera principal de la ciudad.

Malco Rosado May, secretario del trabajo y conflictos, del sindicato de taxistas, dio a conocer que la manifestación fue por la inconformidad con respecto al incremento de combustible a nivel nacional y tal situación los ha afectado de manera directa, y a los bolsillos de los ciudadanos.

“Nosotros de querer aumentar nuestros precios lo hacemos, pero también no afecta cuando vamos a comprar en las tiendas y vemos que todo está caro, es allí donde se encuentra nuestro problema, pagar más por un producto con un sueldo bajo y no sólo a nosotros, a cada una de las familias carrilloportences”, aseguró Rosado May.

Indicó que no realizarán ningún incremento a sus servicios y seguirá siendo al mismo precio, tal y como se ha estado manejando desde hace tiempo, pero si ha habido un ajuste mínimo, pero referente a los decretos del 2015.

“Sólo se hicieron ajustes mínimos que consta del incremento del precio de radio taxi, de 18 pesos pasó a ser de 20 pesos, el precio de apoyo a estudiante que era de 15 pesos, se incrementó un peso, el pasaje de personas con discapacidad y tercera edad, quedó en 13 pesos”, informó.

Sin acceso

La protesta se llevó en función a la planificación que se hizo a nivel estatal con cada uno de los sindicatos de taxistas, tal como lo había informado Mario Didier Aguilar Ramírez, secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante en Quintana Roo (Futvqroo), y líder sindical del municipio.

La protesta comenzó en las instalaciones del gremio, ubicado en la avenida Benito Juárez, entre las calles 79 y 81, para finalizar en la gasolinera principal de la ciudad, la cual fue bloqueada por más de una hora por cada uno de los agremiados, prohibiendo el acceso de los transportistas quienes acudían en busca de combustible.

“Fuera Peña Nieto, reprobamos su capacidad para gobernar”, “ya basta de más inflaciones en la gasolina”, “hoy traemos la voz del pueblo, ya basta de tanta corrupción”, fueron algunas de las palabras que más de 200 manifestantes gritaban por las calles de la ciudad como parte de su inconformidad.