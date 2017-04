Mano dura por vendedores irregulares en la Zona Maya

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- EL Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto pondrá mano dura contra vendedores ambulantes que de manera irregular se han establecido en el primer cuadro de la ciudad, aprovechando la temporada de vacaciones. Han detectado más de 20 ambulantes que no están dados de alta en el municipio.

Cristal Sánchez Güemes, titular de la Dirección de Ingresos Municipal, informó que han incrementado su número de fiscales a cuatro, todo con la finalidad de tener el control de los ven dedores ambulantes que son irregulares y no contribuyen al municipio con sus pagos correspondientes.

“Ya se les exhortó a que se regularicen para no tener ningún problema, en todo el municipio se han entregado dos mil permisos a vendedores ambulantes. No se les niega el derecho a trabajar, pero deben estar regulados por esta autoridad” Esta semana se realizará un operativo, porque por la temporada se instalan puestos de venta de pescados y mariscos, así como de flores, veladoras y otros materiales alusivos a la Semana Santa, que se convierten en competencia desleal para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

“Tenemos previsto que se incrementará los ambulantajes, pero vamos a estar trabajando en eso, los fiscales serán mis ojos en las calles, si ven algún negocio se acercarán y preguntarán por sus permisos y al no tenerlos se tendrán que regular”, aseguró, la funcionaria.

Eliodoro Can, vendedor ambulante en la cabecera municipal, consideró que es una buena estrategia que se vigile a los vendedores ambulantes, sobre todo a quienes no pagan. “No es justo que mientras nosotros estamos pagando mensualmente, otras personas entren en el mercado y no paguen nada”.

Puntualizó que no es malo que las personas vean cómo sobre salir, pero también no es justo que ellos tengan mejores ganancias, sin pagar por su regularización como todos los vendedores ambulantes.