Discapacidad auditiva no detiene a Marilyn (video)

Eva Murillo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A sus 21 años, Marilyn Romero de la Cruz es de las mejores decoradoras de donas que ha tenido la franquicia ubicada en la plaza La Roca. Su discapacidad auditiva la vuelve dedicada y concentrada en esa labor, que le valió el reconocimiento ante sus compañeros y directivos extranjeros de la empresa.

Poco sonríe con los labios, pero sus ojos verdes se llenan de curiosidad y de brillo cuando decora el pastel que, en su día de descanso, hizo en casa. Todo ocurre a su alrededor: su abuela teje, su mamá plática con la reportera, el fotógrafo se mueve alrededor suyo, su mascota Cilantrín, un conejo negro, brinca de un a lado a otro, pero eso no la desconcentra.

También te puede interesar: Buscan apoyar a proveedores nacionales con: 'Conéctate al Turismo'

El betún de color rosa quedó parejito sobre el pan bañado con la mezcla de tres leches. Antes, Marilyn horneó dos charolas de panqués de café. El olor se percibe hasta la calle del fraccionamiento Donceles, por eso no es difícil hallar su hogar, el aroma es una guía.

“Me encanta hacer donas, hacer pasteles; en un futuro voy a poner mi propia pastelería y contrataré a personas con discapacidad” dijo Marilyn a su mamá en lenguaje de señas.

Hace unos meses directivos de la empresa en la que labora desde hace 10 meses, hicieron la supervisión de rutina y sin saber que no escuchaba, vieron su desempeño y llamó su atención la dedicación y rapidez con la que decoraba las donas.

Intentaron conversar con ella sin obtener respuesta, fue cuando preguntaron el motivo de su silencio. Así, Marilyn fue reconocida ante sus compañeros por los supervisores, incluso quedó abierta la posibilidad de llevarla al extranjero como ejemplo de éxito.

Sólo una vez se le ha hecho tarde, cuando el reloj marcaba que faltaban 10 minutos para empezar a laborar.

Llegar 15 minutos antes de la hora de entrada es primordial. Sólo una vez se le ha hecho tarde, cuando el reloj marcaba que faltaban 10 minutos para empezar a laborar. Gracias a las redes sociales logró superar el temor para integrarse al mundo productivo y emplear sus conocimientos de repostería, pues sus amigos le inyectaron ánimo para dar el paso hacia la independencia familiar.

Tras medio año de tocar puertas en busca de una oportunidad, al fin encontró el espacio que buscaba. “No fue fácil, caminamos mucho, tocamos muchas puertas. Algunos nos decían que no había espacio porque ya tenían contratada a alguna persona con discapacidad”, narró Nuri de la Cruz López, mamá de la muchacha.

A pesar de los constantes rechazos jamás se dio por vencida. Con lenguaje de señas, recordó la señora, mi hija me decía “ni modo mamá, soy sorda y muda, eso no lo puedo cambiar y por eso no me contratan, pero vamos a seguir buscando”. Un día, mientras circulaban por el bulevar Luis Donaldo Colosio, vieron un letrero de “se busca empleado” en la puerta de una franquicia de donas en la plaza La Roca. Marilyn ya lleva casi un año trabajando.