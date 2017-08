Instituto de Cultura

Pues lo que era bola cantada ya es una realidad. Después de muchos trámites y esfuerzo de mucha gente se crea el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, regresando al formato que había en el estado hace muchos años.

Este organismo estará encargado de la aplicación de la política cultural, cuyas líneas de acción serán la consolidación de la identidad quintanarroense, la promoción, la difusión, la investigación y la capacitación cultural.

Con la creación de este instituto, la Secretaría de Educación y Cultura cambiará de denominación para quedar como Secretaría de Educación, atendiendo exclusivamente los relacionados con el sector educativo.

Tengo 22 años en este polo turístico y de verdad espero que ahora si exista un verdadero apoyo a la cultura.

La secretaria de Educación, Marisol Alamilla Betancourt, pidió total apoyo a la nueva institución y a su titular, Jacqueline Estrada Peña, para realizar un trabajo en conjunto y así cubrir las expectativas que tiene la sociedad quintanarroense en materia cultural.

“Este es un proyecto del gobernador Carlos Joaquín González, cuyo propósito es promover y apoyar el trabajo de los creadores artísticos del estado, difundiendo su obra para que todos conozcan el talento que tienen los quintanarroenses”.

El Plan Estatal de Desarrollo (PED), 2016-2022, del gobernador Carlos Joaquín pone a la cultura como uno de los rubros más importantes del sexenio. Por ello estoy seguro que Jacqueline Estrada Peña recibirá de todos los creadores nuestro apoyo incondicional para que entregue las mejores cuentas a la ciudadanía de Quintana Roo.

En una reunión previa, se realizó la firma de la transferencia de los recursos de la desaparecida Subsecretaría de Cultura al Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

Así que repetiré algo que enseñaba mi padre y sin que suene petulante a los oídos del ICA: Si no saben, les enseñamos. Si no pueden, les ayudamos, pero si no quieren, los vamos a extrañar. Hasta la próxima semana.