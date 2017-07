El 20 de julio es una fecha por más llena de polémica entre los creyentes, ilusos, incrédulos y demás, pero para mí dejo una huella muy importante en mi vida y la recuerdo con mucho cariño. Estoy hablando del 20 de julio de 1969 hace ya 48 años de esto. Recuerdo que estaba con mis papás en la casa de mi tía Carmela y mi tío Polo en la ciudad de Toluca, era domingo, la hora no la recuerdo bien pero ya era de noche y estábamos sentados frente a una televisión de blanco y negro y todos estábamos emocionados.

La voz de Jacobo Zabludovzky se escuchaba narrando todo lo que acontecía y las imágenes eran sorprendentes para mí. Ver la sala de control de Cabo Cañaveral y a toda esa gente trabajando frente a unas pantallas que ahora sé que eran computadoras, ver como se acercaba el módulo lunar a la superficie de la luna y hacer su alunizaje fue increíble.

Después hubo un lapso en el que nunca entendí a que se referían en el audio de la transmisión, pero mi papá me explicaba que los astronautas se estaban preparando para descender del módulo. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins eran sus apellidos que desde ese momento me los aprendí para siempre. Y más emocionados estábamos todos cuando se abrió la escotilla del módulo y Neil Armstrong bajo por la escalerilla y literalmente salto hacia la luna. Wow el hombre lo había logrado, la humanidad estaba en la Luna.

Posteriormente transmitieron cuando pusieron la bandera americana u caminaban por el mar de la tranquilidad y algo muy emocionante para mí fue el regreso a la tierra y recuerdo que en ese entonces los astronautas permanecían en cuarentena después de sus viajes para estudiarlos y cerciorarse de que no trajeran algún virus extraño y demás.

Y de ahí recuerdo que he seguido todos los viajes al espacio. Después del accidente del transbordador espacial Challenger en enero de 1986 dejaron de transmitir toda actividad espacial y solo nos enterábamos por las noticias de que habían despegado o habían llegado de alguna misión. Verdad o mentira los viajes a la luna, no lo sé ni me importa pero a mí me han hecho muy feliz. Hasta la próxima semana.