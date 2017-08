Más voluntarios menos basura

Como cada año la asociación Ocean Conservancy prepara para septiembre una edición más de las limpiezas de playas en las costas de Quintana Roo. Este 2017 el emblema es el tiburón ballena, una especie explotada turísticamente en nuestro destino y vaya que sí, todos los que alguna vez hemos decidido aventurarnos al mar con este gran ejemplar nos damos cuenta de las embarcaciones que los rodean y de lo costoso que es un tour entre Isla Mujeres o Holbox.

Justamente cuando termina la temporada vacacional los arenales son minas de residuos, basta con ir un día asolearse y meter en la arena los pies o las manos para darse cuenta que a pesar de tanta información que circula y que se ve en los balnearios, los desechos que se dejan en ellas están ahí, y no importa cuántas brigadas se levanten a las 5 de la mañana o se hagan limpiezas durante el día, nos hace falta contribuir en –literal- no dejar basura.

Pero, ¿cómo podemos tomar conciencia? Definitivamente los datos pueden modificar nuestra forma de pensar; y es que un vaso de unicel puede tardar hasta 50 años para desaparecer; un hilo de pescar, hasta 600 años; una lata, 50 años; una bolsa de plástico, hasta 20 años, y un colilla de cigarro, hasta 5 años, es decir, en algunos casos no nos da la vida para ver que esos productos ya no estén en los mares.

En el informe anual de Ocean Conservancy durante el 2016 participaron 504 mil voluntarios distribuidos en 112 países, quienes recolectaron más de 8 mil toneladas de desechos sólidos, lo que equivale a 13 millones 804 mil 398 objetos en más de 24 kilómetros de costas. Tan sólo en el municipio de Benito Juárez podemos mencionar que contamos con playas certificadas con el distintivo Blue Flag, que año con año detalladamente llevan un proceso de recertificación, entre ellas Chac Mool, Las Perlas, Marlín, Ballenas y El Niño, por mencionar algunas, que poco a poco han ido tratando de conseguir que tanto turistas como locales hagamos conciencia del tema; y no solo porque el visitar Cancún es fiesta y descanso, sino porque hay un serio compromiso ambiental que es necesario, ya que en el destino uno de sus pilares es el mar turquesa y sus arenales.

Muchos quizá no comprenden el significado de esto, pero básicamente es internacional y es otorgado por Pronatura México A. C. quien opera programas de la Fundación para la Educación Ambiental, que reconoce excelencia en el manejo ambiental de playas y marinas bajo cuatro grandes rubros: Información y Educación Ambiental; Calidad del Agua; Gestión Ambiental; y Seguridad y Servicios, en tanto que la Bandera Blanca es otorgada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C.

Por ello no hay que dejar pasar el tiempo y hay que sumarse a las próximas limpiezas de playas, un pequeño esfuerzo puede ser una diferencia enorme para nuestro tiburón ballena, peces, arrecifes, tortugas y estas son solo algunas de las especies beneficiadas con buenas acciones. Ojalá este 2017 en Quintana Roo, recojamos menos basura de los 59 mil 600 kilos del años pasado, superemos el quinto lugar de participación con más de 20 mil 588 voluntarios y recorramos un poco más de los 205 kilómetros que ya hemos trabajado. Hagamos cosas por nuestro hogar.