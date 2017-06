Psycho Clown volará su avión hasta la Riviera Maya

Agencia

RIVIERA MAYA, Q. Roo.- La AAA sigue haciendo realidad cada uno de sus sueños en el marco del festejo de su 25 Aniversario. Tal es el caso del lanzamiento del avión personalizado con la máscara de Psycho Clown, uno de los protagonistas de la lucha estelar de Triplemanía XXV.

Magnicharters fue el cómplice perfecto en este logro, empresa que aceptó utilizar la imagen de los estelaristas de la lucha de apuestas. El MagniPsycho será utilizado por el Psicópata del Ring, para trasladarse al Hard Rock Riviera Maya, en donde realizará su preparación previa a la Triplemania XXV, informa el portal Medio Tiempo.

Posteriomente la aeronave podrá ser utilizada por los huéspedes que asistan a Ring & Rock StAAArs, a celebrarse el próximo 23 de septiembre, en la Riviera Maya.

Ángel Alfonso Salas, Supervisor del Taller de Pintura de Magnicharters, fue el encargado de encabezar a un equipo de ocho personas para plasmar la máscara de Psycho Clown, en uno de los mejores aviones de dicha compañía.

Durante tres días los expertos, realizaron los trazos de la tapa de la Potencia Mundial de la Lucha Libre, en la parte delantera de la areonave, para posteriormente empapelar e iniciar la aplicación de la pintura.

Los materiales que se utilizaron en este trabajo, tienen una duración de seis años, no son flamables y cuentan que una ficha técnica especial, para que las autoridades otorguen los permisos para que sean aplicados en los aviones.

Psycho Clown comentó que ver su máscara como parte de una aeronave de Magnicharters representa uno de los máximos logros de su carrera.

"Estoy muy emocionado y muy agradecido con mi casa AAA, con mi bendita lucha libre, que hoy me permite disfrutar una experiencia tan importante. Cuando somos niños todos queremos ser pilotos, yo no fui la excepción, así que verme aquí frente un avión, que además lleva mi máscara en su diseño, es un sueño que jamás me imaginé cumplir", señaló.