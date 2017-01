Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Orlando Cox Tun, habitante de Puerto Aventuras, aseguró que existen cinco ventanas al mar registradas que podrían ser para beneficio de la comunidad, pero la falta de voluntad política del gobierno de Mauricio Góngora Escalante impidió su apertura durante 2014 y 2015 cuando se documentaron esos accesos.

Dos de esas ventanas se ubican dentro de la Marina de Puerto Aventuras, la parte inmobiliaria y hotelera de alta plusvalía, y dado que hay construcciones que fueron autorizadas por diversas administraciones sobre lo que eran los accesos ya es prácticamente imposible su apertura.

“Hay otros dos accesos que están uno al lado norte de la Marina y colinda con el hotel Hard Rock, y otro al sur de la Marina y colinda con el hotel Barceló; en el primero los del Fideicomiso que controlan la Marina construyeron sobre los seis metros que deben dejar libres, aunque sí están los seis metros de parte del hotel”, explicó Cox Tun.

Sin embargo, el gobierno de Mauricio Góngora prefirió satisfacer los intereses de los empresarios en detrimento del pueblo. Cox Tun dijo que no se atrevieron a obligar, ni siquiera a mencionarles a los empresarios que dotarán las facilidades para hacer el acceso.

“En una de las reuniones que tuvimos con el que era secretario general, Juan Carlos Pereyra, nos dijo que del lado del Barceló donde sí hay los 12 metros obligatorios de la ventana ya no quisieron moverle porque hay intereses ahí del Fideicomiso, quieren hacer ahí un proyecto”, comentó.

Este lunes por la mañana, el regidor Gustavo Maldonado convocó a varios funcionarios a juntar documentación para revisar ese tema, luego de que varias personas, Cox Tun incluido, se manifestaron la semana pasada para exigir un acceso al mar para el pueblo del puerto.

Maldonado Saldaña se negó a pronunciarse sobre el caso, hasta que no se tenga toda la documentación que será mostrada el próximo lunes en una reunión en la que estarán funcionarios y la comunidad de Puerto Aventuras para evaluar si alguno de los últimos dos puntos mencionados se pueden modificar para ser accesos públicos.

De la quinta opción Cox Tun dijo: “está entre el hotel Hard Rock y el predio Nac Balam y es una pequeña bahía pero el gobierno anterior nos dijo que no se podía, el pretexto ahí fue porque hay mucho oleaje y es peligroso y no nos iban a mandar a Protección Civil. Fue así como vimos que no nos iban a querer abrir ningún acceso, pues a todos les pusieron peros”.