Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- Las irregularidades en la operación de diversos rubros, por parte de la pasada administración del ayuntamiento de Solidaridad, se han ampliado conforme va pasando los meses y se confirmó que no entregaron un 40% de parque vehicular y una tercera parte del que sí recibió el nuevo gobierno estaban al borde de quedar inservibles.

De acuerdo a las evaluaciones de la actual administración, de las 302 unidades como parque vehicular municipal que recibieron del pasado gobierno de Mauricio Góngora Escalante, un estimado del 30% se encontraba en condiciones deplorables, y solo 217 tenían capacidad operativa.

También te puede interesar: Verifican que vendedores cumplan con las normas de salud

En los antecedentes de la dirección de Servicios Generales y Parque Vehicular, se constató que en gobierno de Mauricio Góngora se gastaban 3 millones de pesos mensuales en mantenimiento y reparaciones de los casi 500 vehículos de la comuna, pero se presume que fueron simulados por el deterioro que tuvieron.

Además de los cerca de 100 que estaban catalogados como chatarra, tampoco se sabe qué pasó con 200 vehículos que no se incluyeron en la entrega recepción.

Como es sabido, el gobierno de Cristina Torres Gómez ha denunciado que recibieron una administración pública en decadencia, y en poco más de medio año han inyectado recursos propios, federales y de la iniciativa privada por casi 12 millones de pesos para comprar más parque vehicular, que ahora asciende a 329 unidades, entre las que se encuentran 89 para Seguridad Pública, 61 en Servicios Públicos y 179 para el resto de las diferentes direcciones del municipio, según informó Samaria Angulo Sala, oficial mayor.

Además se ha tenido que rehabilitar algunos vehículos, especialmente con la restauración de 17 patrullas que Góngora Escalante había dejado casi inservibles, incluso tres de éstas habían sido siniestradas y sin poder funcionar.

La administración actual ha recurrido a trabajos de restauración, hojalatería y servicios básicos con personal municipal, para disminuir en un 50% lo que se estaba gastando al contratar talleres externos.

Cristina Torres Gómez, presidenta municipal, recordó que para evitar irregularidades a través del cabildo se aprobó un reglamento para el parque vehicular, para que el uso de las unidades móviles del gobierno local cuenten con bitácoras de mantenimiento, con resguardos, destinos de cada unidad, el número económico de cada vehículo, se especifique el área y empleado a la que está asignada.

“También en el parque vehicular estaba la avioneta que tenía reparaciones, supuestamente con baterías de automóviles, que no es la que corresponde a la unidad. Servicios que aparecían como prestados, pero que no aparecían en la bitácora y facturas por servicios que no correspondían al tipo de servicios de la avioneta y eso es algo de los procesos judiciales que estamos llevando”, indicó la alcaldesa.