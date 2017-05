Góngora puso en riesgo la infraestructura deportiva del estado

Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal, al no terminar en tiempo y forma el deportivo de Puerto Aventuras, en 2014, negó la oportunidad de desarrollar infraestructura deportiva en otros municipios de Quintana Roo, pues la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) cerró las puertas a la Cojudeq debido a que el municipio de Solidaridad no cumplió con su parte de inversión.

Ahora la actual administración estatal y municipal trabajan en la manera de comprobar gastos erogados para este deportivo y poder entregarlo terminado para que los recursos económicos de la Conade vuelvan a beneficiar a la entidad, informó Jesús Antonio López Pinzón, presidente de la Comisión para la Juventud y Deporte de Quintana Roo (Cojudeq).

Dijo que ya hay investigaciones por esta situación en la Secretaría de la Gestión Pública.

“A raíz de la rehabilitación del Cedar de Cancún (Centro Estatal de Alto Rendimiento) íbamos a gestionar recursos y nos dimos cuenta que había una obra inconclusa, era la unidad deportiva de Puerto Aventuras, una obra no entregada y comprometida desde 2014… cuando llegamos a pedir apoyos, Conade nos dice, ustedes tienen una obra abierta que no se ha entregado”, explicó López Pizón.

Trabajan en la manera de comprobar gastos erogados para este deportivo.

Sin precisar más debido a que las investigaciones aún se realizan, se pusieron en riesgo obras de carácter deportivo tanto en el norte como en el sur de la entidad; hay que recordar que el deportivo de Puerto Aventuras no se le invirtieron 20 millones de pesos que la pasada administración se comprometió a realizar ante la Conade.

“Yo tengo entendido que la Secretaría de la Gestión Pública está citando a funcionarios de la pasada administración y serán ellos quienes nos informarán”, expresó.

Puerto Aventuras

De acuerdo con datos recabados, el costo de la obra del deportivo de Puerto Aventuras es de alrededor de 50 millones de pesos, con una inversión de casi 30 millones de pesos provenientes de la Conade y el resto lo tuvo que invertir el ayuntamiento pasado, sin embargo nunca lo hizo.

Debido a la anterior situación, el deportivo, que incluye pista de tartán, alberca olímpica, canchas de futbol y basquetbol, está tiene un deterioro acelerado, pese a que no tiene ni dos años que se terminó.