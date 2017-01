Un diputado dijo que el ex edil promovió el comercio ambulante al otorgar “permisos especiales”.

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Reglamento de Ordenamiento de la Quinta Avenida fue eliminado por Mauricio Góngora Escalante, pues pese a que estaba listo para ser publicado se dio marcha atrás y, contrario a las pretenciones de ordenar la zona turística en la administración del ex presidente municipal, se toleró y promovió el caos que se vive ahora.

“Hoy tenemos que preocuparnos por la parte interna y cómo nos ocupamos para combatir la inseguridad, ¿dónde está el plan de ordenamiento ambiental que se hizo? Hoy la Quinta Avenida está en un completo desorden, no sólo necesitamos más policías, necesitamos ordenar, todo eso, no pasó en esta administración (de Cristina Torres Gómez), es producto de negligencia de gobiernos que no priorizan los temas que deben priorizar”, expresó José Luis Toledo Medina.

También te puede interesar: Denuncias contra Mauricio Góngora se encuentran ¡detenidas!

El ahora diputado federal impulsó el Reglamento de Ordenamiento de la Quinta Avenida cuando fungió como tesorero de la Comuna. El documento, incluso, fue aprobado por el Cabildo al cierre de la administración 2011-2013, pero se le dio carpetazo a la llegada de Mauricio Góngora a la presidencia municipal.

Y no sólo se detuvo el ordenamiento en la Quinta Avenida, sino que Góngora Escalante solapó y promovió el comercio ambulante al otorgar más de mil 500 de los llamados “permisos especiales”, y al menos 300 de ellos son para stands de venta que se ubican en la Quinta Avenida, agregó el legislador.

Tres años de la administración de Mauricio Góngora y su sustituto Rafael Castro Castro, en que gradualmente se llenó de ambulantaje la Quinta Avenida, fenómeno que el gobierno que encabeza su sucesora, Cristina Torres, no ha podido desterrar pese a que esos permisos vencieron el pasado 31 de diciembre, según información oficial.

Toledo Medina lamentó que “haya un desorden en la Quinta Avenida, se puede revertir y lo único que se tiene que hacer es que la autoridad haga lo que le corresponde. En la Quinta te ofrecen tours en un establecimiento ilegal y eso no lo podemos permitir; estamos echándole la culpa a Trump de que nos van a llegar menos turistas, cuando los culpables somos nosotros por no querer tomar el toro por los cuernos”, puntualizó.