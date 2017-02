Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE C. PUERTO.- Decenas de familias carrilloportenses de escasos recursos, aprovecharon la presencia de la caravana de médicos especiales alemanes “Network”, para recibir una consulta especializada gratuita.

Durante el recorrido realizado en los domos dobles de la colonia Cecilio Chi, donde se estableció la brigada de salud, los habitantes mencionaron su beneplácito por recibir atención médica especializada, aunque para hacerlo tuvieron que madrugar.

La campaña inicio a las 9 de la mañana y concluyó hasta las cuatro de la tarde; ni la lluvia que se presentó, ni el accidente de un menor de edad al que se le cayó una mampara encima, fue impedimento para que los médicos o los interesados en el servicio, se retiraran del lugar.

Fabio Evelio Che Pool, uno de los beneficiarios que ese municipio es muy difícil que las familias puedan pagar un médico particular.

"No tengo dinero para pagar estudios que son muy caros, así que estos jóvenes que hoy nos visitan son de gran ayuda"

“No sé qué malestar tengo y en el hospital general siempre me recetan medicamentos, pero no me curo. No tengo dinero para pagar un médico, un especialista que me diga que es lo que tengo, tampoco tengo dinero para pagar estudios que son muy caros, así que estos jóvenes que hoy nos visitan son de gran ayuda, espero puedan decirme qué tengo”, indicó.

Agradecen la ayuda

María del Rosario Chi Puga, quien igual se encontraba esperando turno para ser atendida, coincidió en que nunca ha tenido la oportunidad de asistir con algún especialista para que sea valorada por la falta de dinero.

“Me enteré de la llegada de estos médicos y fue como una bendición para mí, porque constantemente siento malestares en todo el cuerpo, tomo medicamentos pero sólo me calma el malestar, entonces vine para que me valoren y me den alguna solución. Confió en Dios y en lo que ellos me digan”, comentó.

Rosaura Che Cocom, otra beneficiada con la brigada, dijo que aunque cuenta con Seguro Popular resulta muy tedioso acudir, porque siempre hay mucha gente y aunque madrugue no alcanza consulta.