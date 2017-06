Hospital General de Playa, en etapa crítica

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Al menos 20 trabajadores del Hospital General de Playa del Carmen han renunciado en lo que va del año, según han confirmado fuentes al interior del nosocomio, quienes estiman que al menos 10 médicos especialistas de las áreas de pediatría, ginecología e urgenciología, más la misma cantidad de enfermería.

Esto ante el estancamiento de procesos laborales para otorgar la basificación a trabajadores, además de las carencias de insumos, que según empleados actuales y pasados, se han incrementado durante los últimos meses, además de registrar afectaciones en el pago a elementos de limpieza y de seguridad privada, quienes son subrogados.

Esto además de que desde hace un año que no se cuenta con tomógrafo, aunque funcionó intermitentemente en diciembre y enero pasados, actualmente no sirve.

“Es deprimente lo precario de la situación laboral que tenemos, justo ahorita no tenemos muchas cosas así de tan sencillas como un cubrebocas. No hay material para laboratorios, no hay reactivos, no hay tubos, no hay equipos para dar una anestesia, no hay vendas, imagínate lo demás. Es terrible y se llena uno de impotencia porque así no se puede trabajar. Medicamentos que con todo lo que está pasando no sabes si van rebajados porque simplemente no hacen el efecto esperado en el paciente”, dijo uno de los entrevistados.

“En serio es triste ver que se va gente buena, personal preparado, porque obvio en primera no tenemos las condiciones laborales adecuadas y mucho menos vemos ese compromiso de nuestros directivos por mejorar esta realidad que hoy no solo alcanza a nosotros como empleados, sino al paciente. Yo no sé si mucha gente se fue porque así lo deseo o porque lo obligaron a renunciar”, señala otro de los testimonios.

Apuntaron además que durante las manifestaciones que se realizaron en el pasado gobierno estatal, y estaba al frente del hospital, José Bolio Rosado, se quiso desprestigiar el movimiento con intimidaciones y asegurando que eran situaciones con fines políticos, cuando lo que se perseguía era mejorar las condiciones de los trabajadores y mejores servicios a los derechohabientes.

“Definitivamente continua el favoritismo y la corrupción pura de cierto personal que aún sigue en puestos claves. Hoy con nuevo director sigue igual o peor la situación, no es posible y en verdad lo digo que sigan existiendo gente ocupando puestos que no deben tener. Hay gente que seguimos trabajando por necesidad, pero nos estamos cansando, no se puede vivir con un sueldo tan miserable y con tantas deficiencias y responsabilidades al hombro. Por eso cada vez hay más errores médicos, de laboratoristas y de enfermeros porque se viven con un estrés sorprendente”, enfatizó un trabajador vigente.

Lo anterior contrasta con un boletín oficial que la Secretaria de Salud de Quintana Roo enviara esta semana, en el que afirma que en el hospital se cuenta con servicios al 100%.

Al respecto, el actual director general del nosocomio demeritó las bajas, argumentando que esto es parte de un proceso de rotaciones laborales particulares que han realizado quienes así lo han decidido en base a intereses personales o profesionales.

Sostuvo que los servicios se están prestando adecuadamente, aunque indicó que se está buscando concretar el ingreso de al menos 16 nuevos empleados para reforzar quirófanos, especialistas ginecólogos, urgenciólogos e incluso la contratación de un neurocirujano.

En cuanto a la falta de insumos básicos de operación, el galeno reconoció que con el cambio de gobierno los procesos de normalización de los convenios con proveedores de la Secretaría de Salud han sido tardados, pero que se tiene el compromiso a nivel estatal para subsanar dicha situación.