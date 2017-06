Javier Ortiz/SIPSE

CHETUMAL.- Más de medio centenar de representantes de las comunidades rurales del municipio de Bacalar, recibieron capacitación para que vigilen que los comerciantes cumplan con las medidas de higiene y evitar posibles enfermedades.

Bertha Tavera Rosales, coordinadora de Salud Municipal, indicó que en las localidades del municipio se expende todo tipo de producto que merece ser sujeto a verificación para que cumplan con las medidas de higiene posible y se eviten problemas de tipos gastrointestinales o diarreicos.

Se refirió a los casos de venta de raspados, comida, antojitos, golosinas, pan, entre otros, los cuales deben contar con las medidas de higiene necesarias, tomando en consideración que se elaboran en los domicilios.

También te puede interesar: ¡Cuidado con el dengue! Incrementan los criaderos de moscos

Indicó que los delegados y subdelegados municipales, son los enlaces directos con la ciudadanía que habita en las comunidades rurales y es por ello que se les convocó, para que generalicen los conocimientos adquiridos y vigilen que se cumplan, como parte de sus responsabilidades como autoridades de las localidades.

“Medidas de higiene y protección para vendedores de establecimientos fijos y ambulantes de alimentos y bebidas”, fueron algunos de los temas que abordaron las autoridades sanitarias para garantizar que los alimentos que se expenden al público no estén contaminados.

Sin embargo, consideró que deben cumplir cabalmente con las condiciones de higiene necesarias para evitar algún brote de enfermedades estomacales que se pueden complicar, al grado de poner en riesgo la salud de los consumidores, principalmente niños y personas de la tercera edad.

Descartó que se vaya a aplicar alguna sanción para quienes no cumplan con estas medidas, sin embargo, eso no impide que lleven a cabo supervisiones en establecimientos formales e informales que se ubican en las comunidades rurales, a fin de hacer las recomendaciones en los casos donde no se están adoptando las medidas correspondientes.