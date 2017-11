Meliá Hotels International desafilia a ME Cancún

Redacción/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- MHI anunció hoy la retirada de su bandera (que lo identificaba como un hotel de la marca) del hotel que desde el año 2007 ha operado bajo el nombre de ME Cancún.

La Compañía considera cubierto un ciclo y espera volver anunciar pronto un nuevo proyecto para la marca ME by Meliá en el país, ya que, como expresa Álvaro Tejeda, Vicepresidente Regional del Grupo para Américas, “México posee los destinos más atractivos y vibrantes del mundo, en los que no puede faltar un hotel ME".

Como establece su lema, los hoteles ME se ubican en las "capitales de la vanguardia y las tendencias" en todos los continentes, y así, la marca ha roto ya los moldes de la hospitalidad de ciudades como Madrid, Milán, Londres, Miami, Ibiza, Los Cabos, y próximamente, lo hará también en Dubái, Sitges, Caracas y Barcelona.

ME by Meliá es una marca de lifestyle de lujo y llena de energía, diseño, y con un exquisito trato personalizado que persigue la conexión emocional con sus clientes a través de su programa Aura Service, más allá de la clásica gestión de la experiencia del cliente.

Estos exigentes atributos deben estar presentes en los hoteles ME en todo el mundo, y para el Grupo, mantener los estándares y ofrecer a sus clientes una garantía de la promesa de marca en cualquier hotel ME que visiten, es fundamental. Por ello, Meliá Hotels International anuncia su marcha del hotel por no estar alineado con la marca, “con la expectativa de nuevos proyectos que se adecuen a la marca, para seguir a la vanguardia de la hotelería lifestyle de lujo, también en México. Nuestro cariño y compromiso con Cancún y con el país permanecen inalterables, y estamos orgullosos de operar hoteles tan exitosos como Paradisus Cancún o Paradisus Playa del Carmen y de preparar nuevos proyectos en el país, para seguir haciendo historia de la hospitalidad en México".