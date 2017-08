Incertidumbre 'invade' a menores discapacitados rechazados del CAM

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Sofía no entiende porque no la aceptan en el Centro de Atención Múltiple (CAM) ubicado en la Región 92, pues el pasado lunes, ella al igual que otros 44 niños más, llegó en compañía de sus papás al primer día de clases ya como alumna de primero de secundaria pero se regresaron a casa porque la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) no asignó maestros.

Tras una semana de incertidumbre, enojo y tristeza por lo que ellos califican como una visible muestra de discriminación, los padres de los 45 alumnos que se inscribieron para el presente curso escolar esperan una respuesta favorable para el próximo lunes.

La señora Alma Delia trata de explicar a su hija lo que pasa en el CAM de la 92 y aunque la joven entiende lo que ocurre no alcanza a comprender por qué no hay maestros, pues ella quiere salir adelante y para eso necesita estudiar.

También te puede interesar: Discapacidad auditiva no detiene a Marilyn (video)

Sofía está diagnosticada con déficit de atención y sufre de convulsiones, pero eso no le impide tener aspiraciones y sueños, por eso su desilusión al ser rechazada en la escuela que se supone es especial para personas que sufren alguna discapacidad.

Alma Delia, su madre, ya está pensando en un plan B, aunque en el fondo confía en que “el gobernador va a tocarse el corazón y va a poner maestros en la escuela”.

“Yo no quiero que mi hija se pase todo el día sin hacer nada y desperdiciar esas ganas que tiene de aprender, porque ellos son personas que aparentemente no aprovechan lo que les enseñan, pero eso no es cierto, ellos son muy inteligentes y muchas veces nos sorprenden”.

El CAM nivel secundaria empezó a funcionar hace dos años en instalaciones prestadas, pues éstas son de la escuela especial preescolar ‘Socorro Lourdes Azueta’, aunque ya no funciona como kínder, sus aulas albergan los esfuerzos y sueños de decenas de jóvenes que cursan el segundo y tercer años de nivel medio además de un grupo especial de lengua de señas.

Existe miedo de que el CAM Secundaria cierre, entre los padres de familia que tienen hijos estudiando ahí y que con eso se cierre también la posibilidad de independencia de los menores.

En la reja de entrada se observa una cartulina en donde se informa a los padres de familia que a través de la página de Facebook del ‘CAM secundaria’ hacen cambios en el domicilio de la escuela, es decir una reubicación, y el día de las inscripciones.

En otra cartulina puesta por los padres piden organizarse para solicitar, por medio de oficios, a las autoridades de educación que manden profesores a fin de que sus hijos no se queden sin continuar sus estudios. Resaltan la frase “La educación es un derecho para todos los mexicanos, no a la discriminación”.

Al respecto, el subdelegado de educación en la zona norte del estado, Carlos Gorocica Moreno, explicó que no habían inscrito a los jóvenes debido a un criterio marcado desde la Secretaría de Educación Pública en la temporada de prescripción, donde con en base a la cantidad de personas que hagan ese trámite consideran la plantilla docente que necesitarán en el siguiente curso escolar.

“Pero al llegar agosto nos damos cuenta que la matrícula proyectada ha sido rebasada y por consecuencia se requieren más docentes y lo que pasó es que ellos no estaban en la proyección”.

Aseguró que “la instrucción del señor gobernador es que se les de atención y estamos en ese tema y ya se autorizaron tres maestros más, por lo que abrirán tres grupos de 15 chicos que entrarían a primer año de secundaria, estamos viendo la logística de la infraestructura para que estén bien y en condiciones dignas”.