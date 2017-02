Agencia

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Grupo Experiencias Xcaret confirmó que durante este año invertirá 564 millones de pesos en la ampliación y mejora de sus diferentes parques.

Carlos Constandse, vicepresidente del grupo, comentó que los parques Xcaret, Xel-Ha y Xplor tendrán nuevos atractivos y el resto recibirán mantenimiento, informa el sitio Dinero en Imagen.

“Tenemos siete parques que requieren mantenimiento y actualización de equipos, por lo que gran cantidad de recursos se invertirán en eso”, indicó.

También te puede interesar: ¿Eres mexicano? Xcaret da descuento durante todo el año

Adelantó que a final del año, también se inaugurará Hotel Xcaret México, el cual tendrá 900 habitaciones, para lo cual el grupo construye un nuevo restaurante.

El anuncio de este proyecto se dio a conocer a finales del año pasado, con una inversión de 330 millones de dólares. La oferta de la propiedad estará basada en una experiencia All Fun Inclusive, en la que los huéspedes del hotel podrán ingresar a los parques y tours que la empresa opera en Quintana Roo, sin costo adicional.

Se mantiene el turismo de EU

El empresario también indicó que el grupo no prevé una baja de turismo estadounidense, pese a la postura antimexicana de Donald Trump y la tensión en la relación bilateral.

Comentó que el flujo de turismo desde Estados Unidos hacia México mantiene un ritmo de crecimiento y no se ve por qué tuviera que cambiar.

Sin embargo, no descartó que el presidente de la Unión Americana tome alguna medida extrema, como aplicar un impuesto de salida a los ciudadanos estadounidenses, algo que es probable que no acepten, al tiempo que agregó que el grupo no piensa en un plan de emergencia.

"No puede haber un plan de contingencia ante planteamientos tan absurdos. Sólo un fenómeno extraño podría frenar los viajes"

“No puede haber un plan de contingencia ante planteamientos tan absurdos. Sólo un fenómeno extraño de poner un impuesto de salida podría frenar los viajes, pero sería algo complejo y es muy seguro que el señor no reciba el apoyo necesario”.

Reveló que la empresa espera un crecimiento de 3% con respecto a 2016 y captar 3.3 millones de turistas.

Respecto de la seguridad en Quintana Roo, comentó que los empresarios esperan que eventos violentos como los de Playa del Carmen o Cancún no se repitan.