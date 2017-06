Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- Cerca de cinco millones de pesos gastó la pasada administración en ambulancias marítimas para Isla Mujeres y Cozumel pero no contemplaron las necesidades del servicio, y ahora una de las dos está depositada en el muelle de la Administradora Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) y la otra opera en Isla Mujeres.

“La ambulancia marítima en Cozumel no está en servicio desde hace años porque las condiciones marítimas no permiten un traslado seguro, los expertos señalan que los movimientos del mar con el exterior golpean y eso impide el traslado de un paciente, con un traumatismo o fractura no es factible, aunque la unidad está en condiciones de prestarlo” indicó Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Servicios de Salud en Quintana Roo (SESA).

La vía marítima no es la mejor para el traslado de pacientes en el caso de Cozumel, por ello la Secretaría ha optado por un traslado aéreo o apoyarse con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la isla, o se mueven médicos hacia allá.

“Hace unos meses hubo un caso de un menor quemado, que fue estabilizado y luego fue trasladado vía aérea. Se tiene que evaluar si las condiciones de mar permiten el traslado del paciente para comprar una unidad más grande”, sentenció la entrevistada.

En 2012 se realizó la licitación y asignación del proveedor de las dos ambulancias marítimas con motor dentro-fuera de borda combustión interna de cuatro tiempos.

La empresa elegida fue Conversiones Especiales S.A de C.V. que cotizó el servicio por cuatro millones 998 mil 894 pesos.

Las rechazadas fueron Rescue Medic S.A de C.V que propuso una comercialización por cinco millones 264 mil 479.4 pesos, y Comercializadora Andrade y Valdez Andival por un millón 757 mil 919.4 pesos.

Las características para la de Cozumel fue una ambulancia marítima con motor dentro-fuera de borda de 220 hp (horse power o caballos de fuerza).

Para Isla Mujeres fueron las mismas características a excepción de la potencia del motor que era de 135 hp.

Una vez que las ambulancias fueron entregadas a los servicio de salud de las ínsulas, a los pocos meses estas fueron intercambiadas.

En Isla Mujeres la opera el Hospital Comunitario y hace los traslados cuando son requeridos por un médico, y no hay tanto problema porque el mar es más tranquilo debido a la distancia entre la ínsula y el macizo continental.

La de Cozumel podría aprovecharse en la isla de Holbox que no cuenta con ambulancia marítima.