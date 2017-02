Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, los moteles registraron un lleno desde la noche del domingo, al realizar un recorrido por diferentes “conjuntos de descanso” se observó que habían personas que incluso daban vueltas en reiteradas ocasiones para ver si ya estaban desocupados.

Alrededor de las 18 horas del domingo inició el recorrido para verificar cómo se encontraban los moteles dentro y fuera de la ciudad, los primeros visitados fueron los que se ubican en el centro, que pese a ser una fecha “especial”, los administradores de estos lugares descartaron promociones en precios, con el argumento de que es la única fecha en la que pueden generar altas ganancias, y a lo largo de la tarde-noche se mantienen ocupadas las habitaciones.

Tan sólo en el centro de la ciudad, que comprende el área rodeada por las avenidas Bonampak, José López Portillo y Kabah, hay al menos siete moteles, con precios que van desde los 150 pesos, hasta los 800, esto se debe a la “temática” y comodidad de las habitaciones, así como la zona en las que se encuentra.

En el año hay tres fechas en las que estos lugares se abarrotan, Día del Amor y la Amistad, Noche Buena (Navidad), y Año Nuevo, con información con un encargado de turno del Motel Play, ubicado sobre el Bulevar Luis Donaldo Colosio, en esos días, los usuarios entran y salen cada tres o cuatro horas, que es el tiempo dado por cada habitación.

Mientras la gente aprovechaba la ocasión para celebrar, previo a esta tradición, se celebró de manera internacional el Día del Preservativo, razón por la que instituciones de salud de gobierno, organismos civiles, y empresas decidieron regalar condones en escuelas, parques y hospitales para su uso en estos días.

El costo de condones de la marca más económica está alrededor de los 30 pesos por tres, de ahí el precio aumenta dependiendo de los aditamentos que tenga, como color, textura, olor, e incluso sabor; según los responsables de caja de tres cadenas de farmacias consultadas, estos son los días donde la venta de preservativos aumenta.

“Para el año pasado, un joven vino y se llevó dos cajas con 10 condones cada una, me dio risa y curiosidad, sobre todo por como los pidió, con cierta pena, y ruborizado”, comentó Rosario Gómez, trabajadora de Farmacias del Ahorro.

En los centros de salud, hospitales y asociaciones no gubernamentales, los preservativos no tienen costo, sin embargo, los enfermeros, trabajadores sociales, y representantes de asociaciones señalan que la ciudadanía no acude por pena a la hora de pedirlos, y por alguna razón, prefieren comprarlos.

Roberto Guzmán, presidente de Red Posi+hiva, señala que en Cancún, la población con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), es de 17 a los 33 años, siendo la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexuales y Transexuales (LGBT); es por eso la importancia de la protección y cuidado durante las relaciones sexuales, para prevenir enfermedades de transmisión sexual.