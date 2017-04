Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Inicia procedimiento de cancelación de permisos por parte de la Capitanía de Puerto, a consecuencia de la explosión de una moto acuática que ocurriera el pasado lunes en la zona costera de Playa del Carmen.

Mientras se realiza la investigación específica sobre las causas del incendio de la embarcación ‘YOSY IV’, que dejara un par de turistas norteamericanos con lesiones menores a unos metros de Playa Mamitas, se procedió con la entrega del oficio de suspensión por 20 días, además de que por 72 horas el prestador de servicios no puede mover la embarcación.

David Antonio Galeana García, capitán de Puerto en esta jurisdicción, aseguró que se estará exhortando para que los prestadores de servicios verifiquen y garanticen que las embarcaciones no tengan residuos de combustibles en sus motores y demás partes internas, para prevenir incidentes similares.

En Playa del Carmen hay registro de 90 motos acuáticas que prestan servicios de manera oficial.

“Evidentemente la embarcación fue pérdida total y no pueden laborar, por lo que deben reiniciar un procedimiento de matriculación, certificación, si quisieran reponer esa unidad. Aunque el permiso ya no sería el mismo. Probablemente quedo residuo de combustible en el ‘centina’, o había una fuga por algún incidente y no se verifico y al hacer el arranque vino el connato de incendio, pero las embarcaciones autorizadas con permisos de turismo náutico cuentan con su certificado de seguridad vigente y con todas las medidas establecidas de acuerdo al cupo mínimo de embarcaciones y al certificado de seguridad”, dijo el titular de la dependencia federal.

Calificó este hecho como un caso fortuito y único que no se había registrado durante los últimos años, ya que en 2014 fue el hundimiento de una lancha con 17 personas que fueron atendidas adecuadamente y en 2015 el choque en el muelle de un par de turistas por tomarse una ‘selfie’ mientras conducían un jetski, ninguno de los casos con víctimas mortales.

Permisos vigentes

“Medidas de seguridad de las embarcaciones se revisan anualmente para renovar sus certificados, pero la parte de inspección en máquinas debe ser un servicio diario que hace el operador de la embarcación y sus lavados, carga de combustible y lavada de motor preventiva” enfatizó Galeana García.

De manera complementaria informó que en Playa del Carmen hay registro de 90 motos acuáticas que prestan servicios de manera oficial con permiso vigentes y que en los 148 kilómetros de jurisdicción hay 890 embarcaciones con permiso de turismo náutico y aproximadamente un total de 2 mil 300 en general, considerando las de uso privado.