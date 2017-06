Mototaxis generan un gran problema en Puerto Aventuras

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Caos vehicular, accidentes y anarquía de parte de los operadores que conduce sin permiso y hacen base, ascenso y descenso en donde quieren, es lo que se ha generado en Puerto Aventuras a medio año de que se formalizó la regulación de los mototaxis.

“Vamos a tener una reunión el 15 de junio que será directamente con los sindicatos para poner un orden con los mototaxis, porque se están parqueando en donde ellos quieren, están generando un gran problema con la circulación en Puerto Aventuras”, dijo Antonio Hernández Marrufo, delegado de Puerto Aventuras.

En el acuerdo para ordenar a los mototaxis se generó entre Sintra y los sindicatos CROC, CROM, COR, Lázaro Cárdenas del Río y la Untrac, se especificó que cada uno de ellos obtuvo 20 permisos que en conjunto suman 100, aunque se previó que llegarían cada uno a 30 de manera gradual.

“Lo que queremos hacer es que cada sindicato, que cada uno tiene 20 vehículos, limitar que funciones en dos grupos y que 10 circulen en la mañana y 10 en la noche y evitar que sea un aglomeramiento de vehículos porque ha creado un completo desorden”, lamentó.

La reunión en la que pretenden que estén todos los representantes sindicales, también estará la dirección de Seguridad Pública para acordar medidas preventivas mientras se formalizan los lugares de estacionamiento, y el número de unidades que puede operar cada uno.

El problema de los mototaxistas que ha sido denunciado de manera constante por los taxistas del sindicato Lázaro Cárdenas del Río, que también tienen 20 unidades en la primera modalidad de transporte, es la falta de atención cuando generan accidentes, pues han dejado en la calle a personas lesionadas y se han dado a la fuga.

“Vamos a tener que regularlos porque los vehiculos no cuentan con seguro, los choferes no tienen licencia, no quieren utilizar su casco y esto se trata de dar mayor seguridad para todos”, dijo Hernández Marrufo.