CANCÚN, Q. Roo.- El dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) Pascual De la Cruz García calificó como viable la incorporación del servicio de traslado de pasajeros de la modalidad de “tricitaxis o mototaxis”, a la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado, ya que a través de la entrega de una concesión se daría certeza jurídica a agremiados y pondría fin a conflictos con otras agrupaciones del volante, como sindicatos de taxistas.

Precisamente, la presencia de este tipo servicio en Cancún, Holbox, Chikila, Kantunilkin, Leona Vicario, kilómetro 80, poblados aledaños y en las cabeceras municipales de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, por mencionar algunos, ha detonado enfrentamientos con los 17 sindicatos de taxistas constituidos en la entidad, ya que el servicio alterno surgió como una alternativa para cubrir la demanda del transporte.

“Los sindicatos de taxistas sólo dan servicio en calles pavimentadas y en buenas condiciones y no están cumpliendo su función de garantizar el traslado de las personas, hay colonias a las que no van, caminos de terracerías donde no entran sus vehículos, no quieren lastimar la unidad y restar durabilidad al automóvil al transitar por esos lugares y la gente necesita un medio para transportarse por eso surgen los tricitaxis y las mototaxis”, expresó De la Cruz García.

Modificar la ley

Lo que propicia ríspidos enfrentamientos y obligó a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), así como la XV Legislatura considerar modificar la ley en materia de transporte para incorporar a este tipo de transporte, a fin de contrarrestar los conflictos y propiciar un ambiente laboral propicio para el desarrollo económico entre las partes involucradas, “única forma para dar certeza jurídica y el gobierno tenga un control absoluto para que todo funcione bien y todos los que estén prestando ese servicio estén debidamente identificados, tengan sus documentos en regla”, apuntó el líder sindical.

Actualmente, la CTC en Quintana Roo se integra por 45 sindicatos, 38 secciones y dos delegaciones constituidas con ocho federaciones de Organizaciones Obreras en los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum, así como las delegaciones de Leona Vicario, Puerto Morelos, Holbox, Bacalar y Mahahual, que aglutinan al ramo de gastronómicos, construcción, transporte de carga, urbano y turístico, comercio, artesanos, ambulantes, moto taxistas y tricicleros.